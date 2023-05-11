ضربة قوية لأرسنال.. ذا أثليتك: غياب ساليبا وزينشينكو لنهاية الموسم

تلقى أرسنال ضربة قوية بتأكد غياب مدافعيه ويليام ساليبا وأوليكساندر زينشينكو لنهاية الموسم الجاري بسبب الإصابة.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الخميس أنه رغم الإصابة فإن الثنائي لن يحتاج لعملية جراحية.

وأصيب ساليبا في الظهر إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي ضد سبورتنج لشبونة، فيما تعرض زينشينكو للإصابة في الكاحل في مواجهة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.

وغاب ساليبا بالفعل عن الثماني مباريات الأخيرة التي خاضها أرسنال.

ومن المتوقع وفقا للتقرير أن يعوض كيران تيرني نظيره زينشينكو في مركز الظهير الأيسر.

وسيواجه أرسنال منافسه برايتون الأحد المقبل في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي في ملعب الإمارات.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 35 جولة بـ81 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر وللأخير لقاء أقل.