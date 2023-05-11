تقرير: أستون فيلا مهتم بضم أسينسيو بسبب مدير برشلونة

الخميس، 11 مايو 2023 - 20:23

كتب : FilGoal

احتفالات ريال مدريد بالتتويج بكأس ملك إسبانيا

أبدى أستون فيلا اهتمامه بضم ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس أن النادي الإنجليزي يرغب في ضم الجناح الإسباني مجانا في ظل نهاية تعاقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم.

يأتي ذلك في ظل رغبة المدير الفني للفريق أوناي إيمري في دعم الخط الهجومي.

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كما ذكر التقرير أن العامل المساعد الذي قد يحسم انتقال أسينسيو إلى أستون فيلا هو التعيين المحتمل للمدير الرياضي لبرشلونة ماتيو أليماني.

وأعلن برشلونة قبل عدة أيام رحيل أليماني من منصبه وذكرت العديد من التقارير الصحفية أنه سينتقل إلى أستون فيلا.

اللاعب صاحب الـ27 عاما خاض مع ريال مدريد الموسم الجاري 46 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع ثمانية آخرين

ريال مدريد أسينسيو أستون فيلا
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