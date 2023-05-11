أول أردني في الدوري الفرنسي.. مونبيلييه يعلن ضم موسى التعمري

أعلن نادي مونبيلييه الفرنسي ضم الأردني موسى التعمري بدءا من موسم 2023-2024 قادما من آود هيفرلي لوفين البلجيكي.

ولم يعلن بطل الدوري الفرنسي لموسم 2011-2012 عن قيمة الصفقة أو مدتها.

وسينضم التعمري إلى مونبيلييه في صفقة انتقال حر إذ ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وسيكون الجناح البالغ 25 عاما أول أردني يلعب في الدوري الفرنسي.

✍️⌛️ 𝙈𝙤𝙪𝙨𝙖 𝙏𝙖𝙢𝙖𝙧𝙞 🇯🇴 et 𝘽𝙚ć𝙞𝙧 𝙊𝙢𝙚𝙧𝙖𝙜𝙞𝙘🇨🇭 vont rejoindre le MHSC pour la saison 2023-2024 ➡️ https://t.co/eEH3fTVnzm pic.twitter.com/HquACZxkGM — MHSC (@MontpellierHSC) May 11, 2023

وسبق أن لعب التعمري لأندية شباب الأردن والجزيرة واحترف في صفوف أبويل نيقوسيا القبرصي في 2018.

وخلال موسمين ونصف حقق لقب الدوري والسوبر القبرصي مرة وحيدة وحاز جائزة أفضل لاعب في قبرص موسم ومن ثم انتقل لصفوف الفريق البلحيكي في شتاء 2020، ومنذ ذلك الحين خاض 91 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 9.

وفي الموسم الجاري فقط سجل 6 وصنع 6 في 36 مباراة.

وبقميص منتخب الأردن سجل الجناح البالغ 25 عاما 12 هدفا في 51 مباراة دولية.

ويتواجد منتخب الأردن في كأس آسيا 2023 بالمجموعة الخامسة رفقة كوريا الجنوبية وماليزيا والبحرين.