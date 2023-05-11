أول أردني في الدوري الفرنسي.. مونبيلييه يعلن ضم موسى التعمري

الخميس، 11 مايو 2023 - 20:22

كتب : FilGoal

موسى التعمري لاعب الأردن يسدد على مرمى أستراليا

أعلن نادي مونبيلييه الفرنسي ضم الأردني موسى التعمري بدءا من موسم 2023-2024 قادما من آود هيفرلي لوفين البلجيكي.

ولم يعلن بطل الدوري الفرنسي لموسم 2011-2012 عن قيمة الصفقة أو مدتها.

وسينضم التعمري إلى مونبيلييه في صفقة انتقال حر إذ ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

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وسيكون الجناح البالغ 25 عاما أول أردني يلعب في الدوري الفرنسي.

وسبق أن لعب التعمري لأندية شباب الأردن والجزيرة واحترف في صفوف أبويل نيقوسيا القبرصي في 2018.

وخلال موسمين ونصف حقق لقب الدوري والسوبر القبرصي مرة وحيدة وحاز جائزة أفضل لاعب في قبرص موسم ومن ثم انتقل لصفوف الفريق البلحيكي في شتاء 2020، ومنذ ذلك الحين خاض 91 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 9.

وفي الموسم الجاري فقط سجل 6 وصنع 6 في 36 مباراة.

وبقميص منتخب الأردن سجل الجناح البالغ 25 عاما 12 هدفا في 51 مباراة دولية.

ويتواجد منتخب الأردن في كأس آسيا 2023 بالمجموعة الخامسة رفقة كوريا الجنوبية وماليزيا والبحرين.

موسى التعمري الأردن مونبيلييه
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