كانتي عن مستقبله: أريد أن أكون جزءا من مستقبل تشيلسي

حسم نجولو كانتي لاعب خط وسط تشيلسي موقفه من الاستمرار مع فريقه من عدمه.

نجولو كانتي النادي : تشيلسي تشيلسي

وتحدث كانتي قائلا: "أريد أن أكون جزءا من مستقبل تشيلسي بالطبع، إنه مشروع مثير".

وواصل "لسوء الحظ هذا الموسم لم يكن على مستوى تشيلسي، ولكننا نريد السير في طريق النجاح".

وأتم اللاعب الفرنسي تصريحاته "لنرى ماذا سيحدث لكنني أتمنى أن أستمر هنا".

وينتهي تعاقد كانتي مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري ومازالت لا توجد أنباء حول تجديد تعاقد اللاعب صاحب الـ32 عاما.

وخلال الموسم الجاري عانى كانتي من قلة المشاركة مع تشيلسي بعدما خاض 9 مباريات فقط صنع خلالهم هدفا وحيدا بعدما غاب أغلب فترات الموسم بسبب الإصابة.

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حصد 42 نقطة من 34 مباراة خاضها.