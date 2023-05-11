أرنولد يختار أفضل صناعة لهدف: لم أقصدها ولكنها كانت في غاية الأهمية

الخميس، 11 مايو 2023 - 18:29

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد - ليفربول ونوتنجهام

اختار ترينت ألكسندر أرنولد أفضل صناعة لهدف في مسيرته في الدوري الإنجليزي.

وعلى الرغم من امتلاك أرنولد لأكثر من 50 صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي إلا أنه اختار للمفاجأة صناعة لم يقصدها.

وكشف أرنولد في تصريحاته لموقع الدوري الإنجليزي "أفضل صناعة لي ستكون تلك المرة التي سجل منها أليسون هدفا".

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وواصل "من المحتمل أنها كانت أسهل صناعة لي لأنها من ركلة ركنية، لكن الواقع أن مدى أهمية ذلك الهدف كان مثيرا".

وأردف "أعتقد أن ذلك الهدف لم يأخذ حقه على الرغم من كونه في غاية الأهمية بالنسبة لنا".

وأكمل اللاعب الإنجليزي "أستطيع الكذب والقول بأنني قصدت تمرير الكرة لأليسون لأن هذا سيجعل الأمر أفضل، ولكنني لم أقصد، ولكنها كانت تمريرة جيدة".

وأتم أرنولد تصريحاته "كان هدفا مهما وكنت أتحدث مع زملائي في اليوم التالي عن هذا الهدف، والطريقة الوحيدة التي كان سيتم تذكر بها ذلك الهدف إن كان من أجل المنافسة على اللقب".

ويقصد أرنولد الهدف الذي سجله أليسون ضد وست بروميتش في شهر مايو من عام 2021 والذي ساهم في تأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا.

ليفربول الدوري الإنجليزي أليسون أرنولد
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