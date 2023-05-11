الأهلي بزيه الأسود الكامل أمام الترجي

الخميس، 11 مايو 2023 - 15:42

كتب : حسام نور الدين

الأهلي بـ القميص الأسود قبل لقاء المريخ

يرتدي فريق الأهلي الطاقم الأسود الكامل في لقاء الترجي بدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في ذهاب نصف النهائي على ملعب حمادي العقربي في رادس.

ويظهر لاعبو الأهلي بالزي الأسود، بينما يرتدي الحارس الزي الأخضر.

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فيما يرتدي الترجي قميصه باللونين الأحمر والأصفر، والشورت الأحمر والجوارب الحمراء.

وجاء ذلك في الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة بحضور مندوبي الناديين ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وحضر الاجتماع من الأهلي كل من: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، وعلاء صلاح المنسق الأمني.

كما تم الاتفاق على وصول الفريق إلى ملعب المباراة قبل ساعة ونصف من موعد انطلاقها.

وتقام مباراة الذهاب في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 12 مايو في رادس.

فيما يقام الإياب في استاد القاهرة في العاشرة مساء الجمعة 19 مايو.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور الربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مجموع المباراتين.

من جانبه، تأهل الترجي بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1 في مجموع المباراتين.

ويسعى الأهلي للوصول إلى نهائي المسابقة للموسم الرابع على التوالي.

وفاز الأهلي باللقب عامي 2020 و2021، وحل وصيفا في نسخة 2022 أمام الوداد.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.

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