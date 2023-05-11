سامي قمصان: نغمة تراجع الترجي لا تنطلي على الأهلي

شدد سامي قمصان المدرب العام للأهلي على جاهزية فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في ذهاب المربع الذهبي غدا الجمعة على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وقال قمصان عبر موقع ناديه الرسمي: "جميع اللاعبين على أتم استعداد لمباراة الترجي، ويقدرون أهمية هذه المواجهة التي يسعى الفريق خلالها إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة العودة بالقاهرة، والوصول إلى نهائي البطولة التي تعد أهم تحديات المرحلة المقبلة للأهلي".

وأضاف "نقدر جيدا مشاعر جماهير الأهلي ورغبتهم في تتويج الفريق بدوري الأبطال، ونحن كجهاز فني أو لاعبين هدفنا الفوز بالبطولة والمشاركة في كأس العالم للأندية، وتحقيق إنجاز جديد للنادي، ولكن الأمور تسير خطوة بخطوة، كما اعتاد الجهاز الفني في التعامل مع التحديات التي تواجه الفريق".

وواصل "نغمة تراجع نتائج فريق الترجي لا تنطلي على فريق بحجم الأهلي وخبرات لاعبيه، خاصة أن الفرق الكبيرة مثل الترجي إذا تعثرت في لقاء أو اثنين في بطولة الدوري فلن يكون ذلك مقياسا للمردود الفني، الذي ستقدمه في لقائي الذهاب والعودة بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

ووجه سامي قمصان الشكر إلى مسؤولي نادي الترجي على حفاوة الاستقبال، وقال "هذا ليس بغريب على النادي والشعب التونسي بشكل عام، وذلك في ضوء العلاقات القوية التي تربط الأهلي بكل الأندية في تونس، ونتمنى أن تخرج المباراة في صورة طيبة، وفي إطار الروح الرياضية التي تجمع بين ناديين شقيقين".

وتقام مباراة الذهاب في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 12 مايو في رادس.

فيما يقام الإياب في استاد القاهرة في العاشرة مساء الجمعة 19 مايو.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور الربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مجموع المباراتين.