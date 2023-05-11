جريليش: نثق في قدرتنا على التتويج بالثلاثية

يثق جاك جريليش لاعب وسط مانشستر سيتي في قدرة فريقه على التتويج بثلاثية تاريخية نهاية هذا الموسم.

سيتي ينافس على الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا مع وصول الموسم للأسابيع الأخيرة.

وقال جريليش في تصريحات نشرها موقع ناديه: ""نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، البطولة التي لم نتوج بها من قبل".

وأردف "لكننا لا نلعب فقط من أجل دوري الأبطال هذا الموسم بل من أجل كأس الاتحاد الإنجليزي ولقب الدوري أيضا، نحن واثقون من أنفسنا جدا حاليا".

وتابع "أشعر أننا تعلمنا الكثير هذا العام، ولدينا مزيج مميز بين الشباب والخبرة والجودة".

وأتم "لدينا لاعبون رائعون في كل المراكز، لم أشعر أبدا بثقة عالية في اللعب إلا مع فريق مثل هذا".

وتعادل مانشستر سيتي مع مضيفه ريال مدريد مساء الثلاثاء إيجابيا بهدف لمثله في ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف السماوي لقاء الإياب الأربعاء المقبل.

فيما ينافس أرسنال على لقب الدوري قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

تعرف على المباريات المتبقية لـ سيتي وأرسنال نحو لقب الدوري

كما يلتقي بمانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أسابيع.