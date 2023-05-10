مصدر من الترجي يكشف لـ في الجول تشخيص إصابات الفريق قبل مواجهة الأهلي

يعاني الترجي من ستة غيابات في مواجهة الأهلي في المباراة التي ستجمع بينهما الجمعة المقبلة.

ويستضيف الترجي منافسه الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب رادس.

وكشف مصدر من الترجي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com الأقرب لغيابات الفريق ضد الأهلي وقال: "الأقرب للغياب هم الحارس معز بن شريفية وهاني عمامو وغيلان الشعلالي وحمدو الهوني ومحمد فيصل أبو زريق "شرارة" وذلك بسبب الإصابات المختلفة".

وواصل "أما رياض بن عياد فتأكد غيابه بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي".

وعن سبب إصابات اللاعبين الخمسة المذكورين سلفا قال المصدر: "بن شريفية يعاني من تمزق عضلي، والشعلالي لديه كدمة في الركبة".

وواصل "أما حمدو الهوني فيعاني من إصابة في الكاحل، وعمامو لديه إصابة في الركبة".

وأتم المصدر تصريحاته "أما شرارة فيعاني من مشكلة في وتر أكيليس".

جدير بالذكر أن المباراة ستقام بدون حضور جماهيري في ظل معاقبة الترجي من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بمنعه من تواجد جمهوره لأربع مباريات مع إيقاف تنفيذ لمباراتين في ظل أحداث الشغب التي وقعت في مواجهة شبيبة القبائل.