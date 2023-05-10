الكونفدرالية – اتحاد العاصمة يفرض التعادل على أسيك في ذهاب نصف النهائي

فرض اتحاد العاصمة الجزائري نتيجة التعادل السلبي على أسيك أبيدجان الإيفواري.

وتعادل اتحاد العاصمة ضد أسيك سلبيا بدون أهدف ضمن ذهاب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية.

أسيك أبيدجان سيحل ضيفا على اتحاد العاصمة يوم الأربعاء المقبل ضمن إياب نصف النهائي.

ويلعب الفائز من مواجهتي اتحاد العاصمة أمام أسيك ضد الفائز من مواجهتي يانج أفريكانز ومارومو جالنتس.

وفاز يانج أفريكانز على مارومو جالنتس الجنوب إفريقي بهدفين دون رد ضمن ذهاب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية.

وسجل ستيفاني عزيز هدف يانج أفريكانز الأول في الدقيقة 64، قبل أن يضيف بيرنارد موريسون الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.