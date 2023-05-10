لاعب وست هام: أنظر دائما لـ صلاح.. هو الأفضل في هذا المركز

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 20:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد برينتفورد

انهال جارود بوين جناح وست هام بالمديح على محمد صلاح نجم ليفربول مؤكدا أنه الأفضل في مركزه.

جارود بوين

النادي : وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

وتحدث بوين لقناة "Hayters TV" الإنجليزية قائلا: "هناك الكثير من اللاعبين من أصحاب القدم اليسرى حول العالم الذين أنظر لهم".

واستدرك "لكن في الدوري الإنجليزي أنظر دائما لصلاح وأرى ما فعله في الست سنوات الماضية أو أيا كان عدد السنوات التي تواجد فيها هنا في إنجلترا".

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وأكمل اللاعب الإنجليزي "الأهداف التي سجلها صلاح والطريقة التي يلعب بها، هو أفضل اللاعبين في مركزه".

وواصل بوين "هو اللاعب الذي أنظر له داما خاصة بالطريقة التي يلعب بها في الدوري كذلك".

وسجل بوين خلال الموسم الجاري 11 هدفا وصنع سبعة آخرين في 48 مباراة شارك فيها مع وست هام.

صلاح ليفربول بوين وست هام الدوري الإنجليزي
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