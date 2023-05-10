سلة - سيدات الأهلي تفوز على الجزيرة في أولى مباريات نهائي الدوري

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 19:53

كتب : FilGoal

نادين سلعاوي - سيدات الأهلي كرة سلة

فاز فريق كرة السلة في الأهلي للسيدات على الجزيرة في المباراة الأولى من نهائي الدوري المصري.

وتغلبت سيدات الأهلي على الجزيرة بنتيجة 90-56 في المباراة التي جمعتهما بصالة أحمد زويل في مدينة السادس من أكتوبر.

ويقام نهائي الدوري المصري لكرة السلة للسيدات بنظام 5 مباريات، من يفوز أولا في 3 منهم يحسم اللقب لصالحه.

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وتلعب المباراة الثانية بين الأهلي والجزيرة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

أما المباراة الثالثة تقام يوم الأحد المقبل في تمام السادسة والنصف أيضا.

ويحتل سبورتنج السكندري لقب الدوري المصري للسيدات لكرة السلة من الموسم الماضي.

الأهلي الجزيرة كرة سلة
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