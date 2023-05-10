الكونفدرالية – يانج أفريكانز يفوز على مارومو جالنتس بثنائية ويضع قدما في النهائي

وضع يانج أفريكانز بطل تنزانيا قدما في نهائي البطولة الكونفدرالية.

وفاز يانج أفريكانز على مارومو جالنتس الجنوب إفريقي بهدفين دون رد ضمن ذهاب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية.

وسجل ستيفاني عزيز هدف يانج أفريكانز الأول في الدقيقة 64، قبل أن يضيف بيرنارد موريسون الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

يانج أفريكانز سيحل ضيفا على مارومو جالنتس يوم الأربعاء المقبل ضمن إياب نصف النهائي.

في المقابل يستضيف أسيك أبيدجان منافسه اتحاد الجزائر مساء الأربعاء ضمن ذهاب نصف النهائي الأخر من البطولة الكونفدرالية.

مارومو جالنتس الجنوب إفريقي تأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية على حساب نادي بيراميدز.

وخسر بيراميدز من مارومو جالنتس بهدف دون رد في مباراة العودة، وذلك بعد التعادل في الذهاب بهدف لكل فريق ضمن ربع النهائي.