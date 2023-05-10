مدافع صنداونز يختار أصعب لاعب واجهه من الأهلي

من هو أصعب لاعب واجهه أوبري موديبا لاعب ماميلودي صنداونز في صفوف الأهلي؟ الجنوب إفريقي يرد.

أوبري موديبا النادي : ماميلودي صنداونز ماميلودي صنداونز

وقال موديبا في تصريحات لإذاعة "راديو 2000" الجنوب إفريقية اليوم الأربعاء: "الأمر كان صعبا للغاية ضد بيرسي تاو".

وواصل "لأن بيرسي تاو رائع في عملية الضغط العكسي، ومن الصعب للغاية إيقافه إن كان في يومه".

وعن الانتقادات التي تعرض لها قال: "بوضوح الأمر ليس سهلا للاعتياد على مركز جديد وستكون هناك أخطاء".

أما عن الانتقادات التي تعرض لها بسبب سماحه للأهلي بتسجيل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بخماسية قال: "كان هناك الكثير من الانتقادات حتى المدرب رولاني موكوينا جلبني إلى مكتبه وتحدثنا سويا".

ويستطيع موديبا اللعب كجناح أيسر ويتم الاعتماد عليه حاليا كجناح.

وأردف "أستمتع بدوري الجديد حاليا وأقدم مساندة هجومية وأتوغل إلى العمق".

وواصل موديبا "أغطي الكثير من المساحات كثير، أشاهد أوليكساندر زينشينكو فهو رائع في تأدية ذلك الدور".