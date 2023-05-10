مدافع صنداونز يختار أصعب لاعب واجهه من الأهلي

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 18:01

كتب : FilGoal

أوبري موديبا - ماميلودي صنداونز

من هو أصعب لاعب واجهه أوبري موديبا لاعب ماميلودي صنداونز في صفوف الأهلي؟ الجنوب إفريقي يرد.

أوبري موديبا

النادي : ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

وقال موديبا في تصريحات لإذاعة "راديو 2000" الجنوب إفريقية اليوم الأربعاء: "الأمر كان صعبا للغاية ضد بيرسي تاو".

وواصل "لأن بيرسي تاو رائع في عملية الضغط العكسي، ومن الصعب للغاية إيقافه إن كان في يومه".

أخبار متعلقة:
كيف طبق أوسوريو 3 من أفكاره في 3 مباريات مع الزمالك بعد 18 دقيقة.. المصري يعلن فسخ تعاقد شريف دابو بالتراضي لا جازيتا ديلو سبورت: الماراثون انتهى.. لياو يقترب من تجديد تعاقده مع ميلان حتى 2028

وعن الانتقادات التي تعرض لها قال: "بوضوح الأمر ليس سهلا للاعتياد على مركز جديد وستكون هناك أخطاء".

أما عن الانتقادات التي تعرض لها بسبب سماحه للأهلي بتسجيل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بخماسية قال: "كان هناك الكثير من الانتقادات حتى المدرب رولاني موكوينا جلبني إلى مكتبه وتحدثنا سويا".

ويستطيع موديبا اللعب كجناح أيسر ويتم الاعتماد عليه حاليا كجناح.

وأردف "أستمتع بدوري الجديد حاليا وأقدم مساندة هجومية وأتوغل إلى العمق".

وواصل موديبا "أغطي الكثير من المساحات كثير، أشاهد أوليكساندر زينشينكو فهو رائع في تأدية ذلك الدور".

صنداونز الأهلي بيرسي تاو
نرشح لكم
الكونفدرالية – يانج أفريكانز يفوز على مارومو جالنتس بثنائية ويضع قدما في النهائي استشاري تغذية الأهلي يتحدث عن برنامج التعامل مع ضغط المباريات تحديد موعد مران الأهلي الأول في تونس استعدادا للقاء الترجي الأهلي يوضح موقف الشحات من المشاركة ضد الترجي كاف ينظر استئناف الترجي حول عقوبة حرمانه من جماهيره يوم الأربعاء ساسي: الأهلي يصبح فريقا آخر في اقصائيات دوري أبطال إفريقيا وصول بعثة الأهلي إلى تونس لمواجهة الترجي بعثة الأهلي تغادر إلى تونس استعدادا للقاء الترجي
أخر الأخبار
تعليق من مورينيو على أنباء مفاوضات سان جيرمان 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية – يانج أفريكانز يفوز على مارومو جالنتس بثنائية ويضع قدما في النهائي 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
موندو ديبورتيفو: 3 أندية سعودية تتصارع على بوسكيتس 52 دقيقة | السعودية
جوارديولا يرد بتعجب على "مانشستر سيتي قادر على سحق ريال مدريد"؟ ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدافع صنداونز يختار أصعب لاعب واجهه من الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
كيف طبق أوسوريو 3 من أفكاره في 3 مباريات مع الزمالك ساعة | تقرير في الجول
بعد 18 دقيقة.. المصري يعلن فسخ تعاقد شريف دابو بالتراضي 2 ساعة | الدوري المصري
لا جازيتا ديلو سبورت: الماراثون انتهى.. لياو يقترب من تجديد تعاقده مع ميلان حتى 2028 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول 4 انتهت الدوري الإفريقي للسلة - الأهلي (90)-(91) بترو دي لواندا.. سيناريو قاتل