بعد 18 دقيقة.. المصري يعلن فسخ تعاقد شريف دابو بالتراضي

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 16:40

كتب : FilGoal

شريف دابو - المصري

أعلن نادي المصري فسخ تعاقده مع شريف دابو بالتراضي.

شريف دابو

النادي : المصري

المصري

وبذلك لم تدم مسيرة دابو بقميص المصري سوى 4 أشهر فقط حيث انضم في يناير الماضي قادما من صفوف سيراميكا كليوباترا.

وأوضح النادي المصري عبر حسابه على "فيسبوك":

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"أنهت إدارة النادي المصري إجراءات إنهاء التعاقد بالتراضي مع شريف دابو لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وذلك بعدما تنازل اللاعب عن جميع مستحقاته المالية لدى النادي المصري والذي كان قد تعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من صفوف نادي سيراميكا كليوباترا".

وانضم دابو في صفقة تبادلية بين المصري وسيراميكا شملت أيضا انتقال رجب عمران للمصري ومحمد عنتر لسيراميكا.

ووقع دابو على عقود انتقاله النهائي لمدة موسمين ونصف في يناير الماضي.

الجناح البالغ 29 عاما اكتفى بخوض 18 دقيقة فقط بقميص المصري منذ انتقاله في يناير، جاءت ضد غزل المحلة في الدوري.

ويذكر أنه لم يخض أي مباراة بقميص سيراميكا في النصف الأول من الموسم الجاري.

وسبق لدابو أن ارتدى قمصان أندية إنبي ونادي مصر والأسيوطي والترسانة والجونة وسيراميكا كليوباترا.

وسبق أن أعلن المصري منذ أيام فسخ تعاقد أنتوني أكبوتو والذي انضم للفريق سوق الانتقالات الصيفية بعد حصوله على كافة مستحقاته. (طالع التفاصيل)

ويستعد المصري للقاء الداخلية يوم الإثنين المقبل لحساب الجولة 28 من الدوري.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 36 نقطة.

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