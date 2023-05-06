المصري يعلن فسخ تعاقد أنتوني أُكبوتو
السبت، 06 مايو 2023 - 13:11
كتب : FilGoal
أعلن المصري اليوم السبت رسميا فسخ تعاقد لاعبه أنتوني أُكبوتو.
وأشار مجلس إدارة المصري إلى أنه تم فسخ التعاقد في مكتب رئيس النادي كامل أبو علي وحصول اللاعب على جميع مستحقاته لدى النادي.
وكان أكبوتو انضم للمصري مطلع الموسم الجاري قادما من نادي قطر القطري.
وشارك اللاعب النيجيري في سبع مباريات لم يسجل خلالهم أي هدف وصنع هدفا وحيدا.
ويستعد المصري لملاقاة بترول أسيوط الإثنين المقبل في دور الـ32 من كأس مصر.
وفي الدوري يحتل المصري المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.
نرشح لكم
مونت كارلو: فرانكفورت يطلب 100 مليون يورو من أجل مواني.. ويونايتد أبرز المهتمين كهربا: جددت تعاقدي مع الأهلي.. وتمنيت مواجهة الزمالك في السوبر أحمد عبد القادر: عرض سيسكا موسكو؟ تركيزي الآن منصب على مباريات الأهلي المزيد من المواهب.. برايتون يضم جواو بيدرو تقرير تركي: طرابزون يطلب 6 ملايين يورو للتخلي عن تريزيجيه.. ومنافسة سعودية محمد سلامة لـ في الجول: الأهلي لم يطلب التعاقد مع مابولولو محمد سلامة لـ في الجول: فتحنا خط مفاوضات مع الزمالك لتجديد إعارة محمود علاء رومانو: اتفق مع برايتون.. ميلنر سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم
أخر الأخبار
المصري يعلن فسخ تعاقد أنتوني أُكبوتو 59 دقيقة | ميركاتو