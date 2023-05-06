المصري يعلن فسخ تعاقد أنتوني أُكبوتو

أعلن المصري اليوم السبت رسميا فسخ تعاقد لاعبه أنتوني أُكبوتو.

وأشار مجلس إدارة المصري إلى أنه تم فسخ التعاقد في مكتب رئيس النادي كامل أبو علي وحصول اللاعب على جميع مستحقاته لدى النادي.

وكان أكبوتو انضم للمصري مطلع الموسم الجاري قادما من نادي قطر القطري.

وشارك اللاعب النيجيري في سبع مباريات لم يسجل خلالهم أي هدف وصنع هدفا وحيدا.

ويستعد المصري لملاقاة بترول أسيوط الإثنين المقبل في دور الـ32 من كأس مصر.

وفي الدوري يحتل المصري المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.