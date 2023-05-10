البدري يوضح عبر في الجول حقيقة طلبه ضم لاعبين من الأهلي لـ الصفاقسي

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 15:19

كتب : بسام أبو بكر

حسام البدري

كشف حسام البدري المدير الفني لـ الصفاقسي التونسي حقيقة طلبه ضم لاعبين من الأهلي للفريق الأبيض والأسود.

وربطت بعض التقارير محاولة البدري لضم لاعبين من الأهلي لتعزيز صفوف الصفاقسي.

وقال البدري لـ FilGoal.com: "لم أطلب ضم أي لاعب من الأهلي لصفوف الصفاقسي التونسي".

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وأضاف "إمكانيات النادي المادية حاليا لا تجعلنا لا نستطيع ضم لاعبين من مصر".

وحقق البدري انتصارين مع الصفاقسي في المرحلة تحديد اللقب بالدوري التونسي بالفوز على الترجي ثم الاتحاد التطواني.

وكان الصفاقسي قد فاز بالمباراة ولكن نال اتحاد بن قردان نقاطها بسبب أحداث شغب.

ويحتل الصفاقسي المركز السادس في مجموعة اللقب برصيد 9 نقاط، بينما يحتل اتحاد بن قردان المركز الثاني برصيد 13 نقطة، يليه الإفريقي والترجي بـ 11 نقطة لكل منهما.

وإذا استرد الصفاقسي نقاط مباراة بن قردان، سيصل إلى 12 نقطة في المركز الثاني، بينما سيتراجع بن قردان إلى المركز الخامس بـ 10 نقاط.

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