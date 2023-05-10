رسالة مؤثرة من بوسكيتس بعد قرار رحيله عن برشلونة

وجه سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة رسالة مؤثرة إلى فريقه بعد قراره بالرحيل نهاية هذا الموسم.

وحسم بوسكيتس قراره بشكل رسمي، واستقر على إنهاء رحلته الطويلة مع برشلونة في شهر يونيو المقبل.

وقال بوسكيتس في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ارتداء شعار برشلونة كان شرفا كبيرا بالنسبة لي ومصدرا للفخر".

وأضاف "ولكن كل شيء يجب أن ينتهي".

وأوضح "لم يكن قرارًا سهلاً ولكن الوقت قد حان".

وأتم "أشكر كل الأشخاص الذين رافقوني في هذه الرحلة، وكذلك الأعضاء والمشجعين".

وأعلن النادي قبل قليل توديع لاعب خط الوسط المخضرم بنهاية هذا الموسم.

وينتهي عقد بوسيكتس مع برشلونة يوم 30 يونيو المقبل، ولا ينوي القائد تجديده، ليكتب السطر الأخير في مسيرته التاريخية مع البلاوجرانا.

قرار بوسكيتس جاء رغم تمتعه بثقة كبيرة من مدربه الحالي تشافي هيرنانديز الذي يعتبره قطعة أساسية في تشكيلته.

وأوضحت جريدة موندو ديبورتيفو قبل أسابيع أن الوجهة المقبلة لـ بوسكيتس ستكون إنتر ميامي الأمريكي على الأرجح، إذ عقد الطرفان مفاوضات في الفترة الماضية.

المدرب تشافي هيرنانديز حاول إقناع بوسكيتس بتجديد عقده وطلب من الإدارة تمديد عقده، لكنه لم ينجح.

فقد تواصلت الإدارة مع وكيل بوسكيتس لمحاولة الجلوس مجددا على طاولة المفاوضات، لكن بوسكيتس كان قد حسم أمره بالفعل.

يأتي ذلك بعد شهور من إعلان بوسكيتس اعتزاله اللعب دوليًاعقب توديع كأس العالم مع إسبانيا من دور الـ 16 أمام المغرب.

ولفت التقرير النظر إلى إمكانية تزامل بوسكيتس مع صديقه ليونيل ميسي في إنتر ميامي بالمستقبل، إذ يعد قائد الأرجنتين مرشحًا للانتقال إلى النادي الذي يملكه ديفيد بيكام أيضًا.

بوسكيتس (34 عامًا) هو نجل كارليس بوسكيتس حارس مرمى برشلونة السابق في فترة التسعينيات.

وانضم بوسكيتس إلى برشلونة عام 2005 في عمر السابعة عشر، ولم يغادره من وقتها.

وصُعد بوسكيتس إلى الفريق الأول بواسطة بيب جوارديولا عام 2008 وتمتع من وقتها بمكان أساسي في وسط ملعب برشلونة.

وخاض بوسكيتس 719 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 47.

وفاز بوسكيتس بالدوري الإسباني 8 مرات، وبكأس ملك إسبانيا 8 مرات، وبكأس السوبر الإسباني 6 مرات، وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات، وبكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وبكأس العالم للأندية 3 مرات.

سيرجيو بوسكيتس خلال مسيرته مع برشلونة 🔵🔴 🏟️719 مباراة ⚽18 هدفا 🎯45 تمريرة حاسمة ◾ دوري أبطال أوروبا 🏆🏆🏆 ◾ كأس العالم للأندية 🏆🏆🏆 ◾ دوري إسباني 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 ◾ كأس السوبر الأوروبي 🏆🏆🏆 ◾ كأس ملك إسبانيا 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 ◾ كأس السوبر الإسباني 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/TpPs13Yr0c — FilGoal (@FilGoal) May 10, 2023

ويعتبر بوسكيتس أحد أفراد الجيل الذهبي الإسباني الذي توج بكأس العالم 2010، كما فاز بيورو 2012.

وارتدى بوسكيتس شارة قيادة برشلونة منذ رحيل ليونيل ميسي في صيف 2021، كما كان قائدًا لـ إسبانيا في ظل الاستبعاد الطويل لـ سيرخيو راموس.