بوسكيتس يعلن اعتزال اللعب دوليا

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 14:15

كتب : FilGoal

سيرجيو بوسكيتس - منتخب إسبانيا

أعلن سيرجيو بوسكيتس لاعب منتخب إسبانيا وبرشلونة اعتزال اللعب دوليا مع لاروخا في سن الـ34 عاما.

وكان أخر ظهور لـ بوسكيتس بقميص منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

وودع منتخب إسبانيا المسابقة من دور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

وكان لويس إنريكي المدير الفني لـ إسبانيا الذي رحل لاحقا أصّر على استدعاء بوسكيتس إلى قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2022 وسط الكثير من الجدل.

وقال إنريكي بخصوص ذلك في إحدى المؤتمرات الصحفية: "ضم سيرجيو بوسكيتس؟ هدفي إقناعه اللعب لـ كأس عالم آخر، أنا لا أمزح إنه مثل رافاييل نادال، لا أحد يشك في مستواه. إذا هيأنا له ظروف المباراة التي يجيدها، سيبدع. إنه الأفضل في العالم في مركزه ولأسلوب إسبانيا".

بوسكيتس (34 عاما) خاض مع منتخب إسبانيا 143 مباراة، نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة 9 آخرين.

وتوج لاعب الوسط الإسباني مع لاروخا بلقبي كأس العالم 2010 وكأس الأمم الأوروبية 2012.

كأس العالم إسبانيا سيرجيو بوسكيتس
نرشح لكم
بمشاركة بنزيمة.. ريال مدريد يتعادل مع ليجانيس في مباراة من 60 دقيقة في مئوية بونفيرادينا.. أتليتكو مدريد ينتصر بعد التأخر بهدفين تشافي: كنت أتمنى أن يلعب جيمس رودريجز لـ برشلونة بدلا من ريال مدريد مصدر من ريال مدريد لـ في الجول: رونالدو في منزله.. منشآت النادي تحت تصرفه "لاليجا" توقع اتفاقية مع جالاكسي ريسر للتوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند موندو ديبورتيفو: تشافي يفضل زوبيميندي ليكون خليفة بوسكيتس تقرير: نقاش حاد بين إيسكو ومونتشي.. واللاعب يهدد بالرحيل عودة بنزيمة لتدريبات ريال مدريد
أخر الأخبار
مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب 4 دقيقة | الكرة المصرية
مرتضى: محمود شبانة سيعود في سوق الانتقالات الشتوية 10 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر ديمبيلي عن عدم الخوف من الفيروس ومنع خطورة ميسي في نهائي كأس العالم 44 دقيقة | قطر 2022
خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 47 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الزمالك ينتصر في ظهور مايو الأول.. وفوز الأهلي والاتحاد والجزيرة في تمهيدي الدوري ساعة | كرة سلة
مهند لاشين: هكذا أوجدنا طريقنا أمام الأهلي.. ولمَ لا ننافس على كل البطولات؟ ساعة | الكرة المصرية
اسكواش - منتخب مصر يتوج ببطولة العالم سيدات للمرة الخامسة 2 ساعة | رياضات أخرى
مؤتمر كولر: لا أعرف لماذا سدد أفشة ركلة الجزاء.. والتعاقدات ليس لها علاقة بكأس العالم 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا