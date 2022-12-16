بوسكيتس يعلن اعتزال اللعب دوليا

أعلن سيرجيو بوسكيتس لاعب منتخب إسبانيا وبرشلونة اعتزال اللعب دوليا مع لاروخا في سن الـ34 عاما.

سيرخيو بوسكيتس النادي : برشلونة إسبانيا

وكان أخر ظهور لـ بوسكيتس بقميص منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

وودع منتخب إسبانيا المسابقة من دور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

❤️ 𝗨𝗻 𝗺𝗶𝘁𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝘆𝗮 𝗲𝘀 𝗟𝗘𝗬𝗘𝗡𝗗𝗔. 🫶 @5sergiob se despide de la @SEFutbol tras ganarlo 𝗧𝗢𝗗𝗢. 🏆 Campeón del Mundial de 2010 y de la Eurocopa de 2012. 👕 𝟭𝟰𝟯 veces internacional. 🙏 ¡¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦, 𝗕𝗨𝗦𝗜!! 🔗 https://t.co/L0JmE4cVBB pic.twitter.com/NJ4T1dcg8k — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 16, 2022

وكان لويس إنريكي المدير الفني لـ إسبانيا الذي رحل لاحقا أصّر على استدعاء بوسكيتس إلى قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2022 وسط الكثير من الجدل.

وقال إنريكي بخصوص ذلك في إحدى المؤتمرات الصحفية: "ضم سيرجيو بوسكيتس؟ هدفي إقناعه اللعب لـ كأس عالم آخر، أنا لا أمزح إنه مثل رافاييل نادال، لا أحد يشك في مستواه. إذا هيأنا له ظروف المباراة التي يجيدها، سيبدع. إنه الأفضل في العالم في مركزه ولأسلوب إسبانيا".

بوسكيتس (34 عاما) خاض مع منتخب إسبانيا 143 مباراة، نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة 9 آخرين.

وتوج لاعب الوسط الإسباني مع لاروخا بلقبي كأس العالم 2010 وكأس الأمم الأوروبية 2012.

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