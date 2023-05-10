الأهلي يوضح موقف الشحات من المشاركة ضد الترجي

أكد أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي جاهزية حسين الشحات لمباراة الترجي التونسي بعد الفحوصات الطبية التي أجراها في القاهرة.

ويحل الأهلي ضيفا الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا برادس يوم الجمعة المقبل.

واشتكى الشحات من آلام في العضلة الضامة قبل السفر إلى تونس، وأجرى أشعة عقب المران الذي أقيم على ملعب التتش يوم الثلاثاء للاطمئنان على حالته والتعرف على فرص سفره مع الفريق، حسب موقع الأهلي.

وجاءت نتيجة الأشعة مطمئنة، ليؤكد رئيس الجهاز الطبي بالأهلي جاهزية الشحات لمباراة الترجي.

وتقام مباراة الذهاب في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 12 مايو في رادس.

فيما يقام الإياب في استاد القاهرة في العاشرة مساء الجمعة 19 مايو.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بتفوقه على الرجاء البيضاوي المغربي 2-0 في مجموع المباراتين.

من جانبه، تأهل الترجي بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1 في مجموع المباراتين.

ويسعى الأهلي للوصول إلى نهائي المسابقة للموسم الرابع على التوالي.

وفاز الأهلي باللقب عامي 2020 و2021، وحل وصيفا في نسخة 2022 أمام الوداد.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمنتصر من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.