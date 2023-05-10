رومانو: الاتفاق وشيك.. ليفربول يقترب من تعيين مدير رياضي جديد

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 11:23

كتب : FilGoal

يورج شميتكه

أصبح الألماني يورج شميتكه قريبا من تولي مهمة المدير الرياضي في ليفربول الإنجليزي.

وكشف فابريتسيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي" أن الاتفاق بين الطرفين أصبح وشيكا بعدما وافق المدير الرياضي السابق لـ فولفسبورج الألماني على تولي المهمة.

وأوضح رومانو أن شميتكه سيعمل رفقة مواطنه يورجن كلوب المدير الفني للريدز على تعاقدات الفريق الجديدة، إذ يعد كلوب عاملا حاسما في استراتيجية تعاقدات النادي.

أخبار متعلقة:
أوسوريو: المثلوثي في وسط الملعب؟ أرنولد يلعب كذلك مع ليفربول.. ولم أقلل من بروكسي ليفربول يترقب.. هدية جديدة من وست هام بالفوز على مانشستر يونايتد جاكبو: محظوظون لوجود صلاح في ليفربول السادس على التوالي.. هدف صلاح يقود ليفربول للفوز على برينتفورد

وتفوق الألماني على عدة أسماء أبرزها بول ميتشيل المدير الرياضي لموناكو الفرنسي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فأن عقد الألماني البالغ 59 عاما سيمتد حتى يونيو 2026 وهو موعد نهاية عقد يورجن كلوب في منصب المدير الفني أيضا.

وبدأ شميتكه العمل في منصب المدير الرياضي منذ 2001 حيث ساهم في تأهل آخن الألماني لنهائي كأس ألمانيا في 2005 والصعود للدوري الألماني.

Image

ثم أصبح المدير الرياضي لهانوفر في 2009 وبعد 4 سنوات تولى مهمة كولن الألماني ومعه تأهل الفريق للبوندسليجا.

وفي 2018 أصبح المدير الرياضي لفولفسبورج.

وارتبط اسم ليفربول في الفترة الأخيرة بضم ماسون ماونت من تشيلسي وأليكسيس ماك أليستر من برايتون وكذلك خيفرين تورام من نيس الفرنسي.

يورج شميتكه ليفربول يورجن كلوب
نرشح لكم
تعرف على المباريات المتبقية لـ يونايتد وليفربول ونيوكاسل في صراع دوري الأبطال تقرير: تشيلسي يستعد للإعلان عن التعاقد مع بوكيتينو مباراة مثيرة أخرى في إنجلترا.. نوتنجهام يفوز على ساوثامبتون ويخرج من مراكز الهبوط بعد غياب 5 أشهر.. النني يعود لتدريبات أرسنال مؤتمر كروس: أتذكر كلمات روني عن مواجهة مانشستر سيتي.. وهذه مفاتيح الفوز تحديد مواجهات "بلاي أوف" المؤهلة للدوري الإنجليزي مباراة الأهداف الثمانية.. فولام يضرب ليستر بخماسية ويُصعب موقفه في مراكز الهبوط تين هاج: التأهل لدوري أبطال أوروبا؟ كل شيء في أيدينا
أخر الأخبار
برشلونة يعلن رحيل أسطورته 10 دقيقة | الدوري الإسباني
بايرن ينفي رغبة توماس مولر في الرحيل 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري NBA - فيلادلفيا ودنفر يقتربان من نهائي الشرق والغرب 38 دقيقة | كرة سلة
رومانو: الاتفاق وشيك.. ليفربول يقترب من تعيين مدير رياضي جديد ساعة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي: أتمنى مواجهة ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - الزمالك يعلن قائمته المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية بتونس ساعة | رياضات أخرى
كارثة المراهنات تحل على البرازيل.. فتح باب التحقيقات حول تلاعب بالنتائج في 20 مباراة 2 ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات الأربعاء 10 مايو 2023 - دربي الأبطال وسلسلة نهائي دوري السلة وكأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول 4 انتهت الدوري الإفريقي للسلة - الأهلي (90)-(91) بترو دي لواندا.. سيناريو قاتل