رومانو: الاتفاق وشيك.. ليفربول يقترب من تعيين مدير رياضي جديد

أصبح الألماني يورج شميتكه قريبا من تولي مهمة المدير الرياضي في ليفربول الإنجليزي.

وكشف فابريتسيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي" أن الاتفاق بين الطرفين أصبح وشيكا بعدما وافق المدير الرياضي السابق لـ فولفسبورج الألماني على تولي المهمة.

وأوضح رومانو أن شميتكه سيعمل رفقة مواطنه يورجن كلوب المدير الفني للريدز على تعاقدات الفريق الجديدة، إذ يعد كلوب عاملا حاسما في استراتيجية تعاقدات النادي.

Liverpool are now close to appointing Jorg Schmadtke as new sport director. The agreement is imminent — he has accepted the role. 🔴 #LFC Former Wolfsburg director will work on the project/new signings together with Jurgen Klopp who will remain crucial in the transfer strategy. pic.twitter.com/I0I1FNaXdJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2023

وتفوق الألماني على عدة أسماء أبرزها بول ميتشيل المدير الرياضي لموناكو الفرنسي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فأن عقد الألماني البالغ 59 عاما سيمتد حتى يونيو 2026 وهو موعد نهاية عقد يورجن كلوب في منصب المدير الفني أيضا.

وبدأ شميتكه العمل في منصب المدير الرياضي منذ 2001 حيث ساهم في تأهل آخن الألماني لنهائي كأس ألمانيا في 2005 والصعود للدوري الألماني.

ثم أصبح المدير الرياضي لهانوفر في 2009 وبعد 4 سنوات تولى مهمة كولن الألماني ومعه تأهل الفريق للبوندسليجا.

وفي 2018 أصبح المدير الرياضي لفولفسبورج.

وارتبط اسم ليفربول في الفترة الأخيرة بضم ماسون ماونت من تشيلسي وأليكسيس ماك أليستر من برايتون وكذلك خيفرين تورام من نيس الفرنسي.