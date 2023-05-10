كرة طائرة - الزمالك يعلن قائمته المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية بتونس

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 10:34

كتب : إبراهيم رمضان

تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر - كرة طائرة

أعلن نادي الزمالك قائمته المشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة والمقرر إقامتها في تونس في الفترة من من 9 إلى 19 مايو للرجال.

وغادرت بعثة الأبيض صباح اليوم الأربعاء في السابعة صباحا.

وتشهد القائمة تواجد جميع عناصر الأبيض بالإضافة للمحترف التركي كانسن أوجباي.

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وجاءت قائمة الزمالك المسافرة إلى تونس كالآتي:

محمد عفيفي – أحمد يوسف – مصطفى دبشة – محمد عبد المنعم – رشاد شبل – زياد محمد – أحمد فتحي – محمد مصطفى "لعبة" – شريف الشرقاوي – محمد المهدي – محمد مجدي – رضا هيكل – أشرف اللقاني – سيف عابد – محمد رضا – ياسين محمد – كانسن أوجباي.

ويقود الفريق فنيا كل من: أحمد مصطفى عاشور.

وتوج الزمالك بلقبي الدوري المصري وكأس مصر الموسم الجاري بالفوز على الأهلي في البطولتين.

ويسعى الزمالك لحصد اللقب السادس في تاريخه بالبطولة الإفريقية والأول منذ 2012.

واعتذر الأهلي عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال لكرة الطائرة رجال وسيدات. (طالع التفاصيل)

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