اتحاد الطائرة يكشف لـ في الجول: الأهلي اعتذر عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا

اعتذر النادي الأهلي عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال لكرة الطائرة رجال وسيدات.

وقال عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة الطائرة لـ FilGoal.com: "الأهلي اعتذر عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية رجال وسيدات".

وأضاف "سنخاطب الأندية لتحديد بديله الذي سنرشحه للاتحاد الإفريقي من أجل المشاركة".

طائرة الأهلي خسرت مؤخرا لقبا الدوري وكأس مصر رجال أمام الزمالك للموسم الثاني على التوالي، فيما توجوا ببطولة الدوري سيدات وخسرن لقب الكأس أمام الزمالك كذلك.

ويعد الأهلي هو حامل لقب بطولة إفريقيا لكرة الطائرة بعد الفوز بها الموسم الماضي على حساب بورت دوالا الكاميروني.

من جهة أخرى، يعد الأهلي هو وصيف بطولة إفريقيا لكرة الطائرة للسيدات.

ويلعب نادي الزمالك من مصر حتى الآن في بطولة إفريقيا، بانتظار تحديد الفريق المصري الآخر في البطولة.

وتقام البطولة في تونس من 9 إلى 19 مايو للرجال، فيما ستكون بطولة السيدات من 12 إلى 22 من الشهر ذاته.