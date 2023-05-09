ساسي: الأهلي يصبح فريقا آخر في اقصائيات دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 22:47

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الدحيل

أوضح فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري أن الأهلي يصبح فريقا آخر في اقصائيات دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الترجي التونسي لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وقال ساسي عبر إذاعة IFM التونسية: "أخبرت أصدقائي أن الأهلي يصبح فريقا آخر عندما يصل للأدوار الإقصائية من دوري أبطال إفريقيا".

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وأكمل لاعب الترجي الأسبق "الأهلي تأهل من دور المجموعات بفضل ركلة جزاء مهدرة من الهلال السوداني".

وتابع "الترجي مر بفترة عصيبة من خسائر، لكن دوري الأبطال بطولة أخرى وتركيز آخر والأهلي يحترم الترجي كثيرا ويعرف تقاليد دوري الأبطال".

وأتم "كلا الفريقين قادر على التأهل للنهائي".

وتقام مباراة الذهاب في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 12 مايو في رادس.

فيما يقام الإياب في استاد القاهرة في العاشرة مساء الجمعة 19 مايو.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بتفوقه على الرجاء البيضاوي المغربي 2-0 في مجموع المباراتين.

من جانبه، تأهل الترجي بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1 في مجموع المباراتين.

ويسعى الأهلي للوصول إلى نهائي المسابقة للموسم الرابع على التوالي.

وفاز الأهلي باللقب عامي 2020 و2021، وحل وصيفا في نسخة 2022 أمام الوداد.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.

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