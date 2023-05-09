وصول بعثة الأهلي إلى تونس لمواجهة الترجي

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 20:18

كتب : FilGoal

وصول بعثة الأهلي إلى تونس

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي.

ويلعب الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وطارت بعثة فريق الكرة للأهلي من القاهرة قبل عدة ساعات برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأحمر.

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يذكر أن المباراة ستقام بدون حضور جماهيري بعد معاقبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للترجي بمنع جماهيره من الحضور لمباراتين بسبب أحداث الشغب التي وقعت أمام شبيبة القبائل.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني – خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول – محمد أشرف.

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – مروان عطية – أحمد قندوسي – أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – محمد فخري – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر.

الهجوم: بيرسي تاو – محمود عبد المنعم "كهربا" – محمد شريف – محمد الضاوي كريستو.

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا
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