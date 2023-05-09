بعثة الأهلي تغادر إلى تونس استعدادا للقاء الترجي

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 17:39

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2022

غادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة اليوم الثلاثاء متوجهة إلى تونس من أجل للقاء الترجي.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي الجمعة المقبلة في ملعب رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي بالقاهرة ظهر اليوم على ملعب مختار التتش واشتمل على جانب بدني قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

أخبار متعلقة:
للمعاملة بالمثل.. إسبانيول لـ في الجول: سنمنع جمهور برشلونة من دخول ملعبنا بقمصان فريقهم كالديرون لـ في الجول: لم أهرب من السكة الحديد بمساعدة أندية آخرى والده يوضح حقيقة اقتراب ميسي من الدوري السعودي

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي بهدفين دون رد في مجموع المباراتين.

يذكر أن المباراة ستقام بدون حضور جماهيري بعد معاقبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للترجي بمنع جماهيره من الحضور لمباراتين بسبب أحداث الشغب التي وقعت أمام شبيبة القبائل.

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
عودة السولية.. وتواجد متولي والضاوي.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الترجي تقارير: الترجي يدخل لقاء الأهلي بدون 5 من لاعبيه لمواجهة الترجي.. الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في تونس على خلفية أحداث مباراة الشبيبة.. حبس 31 من جمهور الترجي جاريدو: إقالتي من الوداد لم تكن بسبب خلافات.. ولذلك شكوت الإسماعيلي أمام فيفا قبل مواجهة الأهلي.. معز بن شريفية يغيب عن خسارة الترجي أمام الإفريقي للإصابة منافس الأهلي - على يد الإفريقي.. الترجي ينال خسارته الثانية على التوالي في الدوري التونسي 6 غيابات بصفوف الترجي في الاختبار الأخير قبل لقاء الأهلي
أخر الأخبار
تشكيل بيراميدز – غياب رمضان صبحي.. ومصطفى فتحي أساسي ضد الإسماعيلي 2 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس مصر - الزمالك يواجه بروكسي 7 دقيقة | الكرة المصرية
بعثة الأهلي تغادر إلى تونس استعدادا للقاء الترجي 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
للمعاملة بالمثل.. إسبانيول لـ في الجول: سنمنع جمهور برشلونة من دخول ملعبنا بقمصان فريقهم 19 دقيقة | الدوري الإسباني
والده يوضح حقيقة اقتراب ميسي من الدوري السعودي 27 دقيقة | السعودية
كالديرون لـ في الجول: لم أهرب من السكة الحديد بمساعدة أندية آخرى 32 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - عودة عواد وسامسون.. 7 تغييرات في مواجهة بروكسي 51 دقيقة | الكرة المصرية
لا جازيتا: يوفنتوس مهدد بعقوبة جديدة 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها 4 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول