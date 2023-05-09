بعثة الأهلي تغادر إلى تونس استعدادا للقاء الترجي

غادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة اليوم الثلاثاء متوجهة إلى تونس من أجل للقاء الترجي.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي الجمعة المقبلة في ملعب رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي بالقاهرة ظهر اليوم على ملعب مختار التتش واشتمل على جانب بدني قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي بهدفين دون رد في مجموع المباراتين.

يذكر أن المباراة ستقام بدون حضور جماهيري بعد معاقبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للترجي بمنع جماهيره من الحضور لمباراتين بسبب أحداث الشغب التي وقعت أمام شبيبة القبائل.