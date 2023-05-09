تشكيل الزمالك - عودة عواد وسامسون.. 7 تغييرات في مواجهة بروكسي
الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 17:03
كتب : FilGoal
أعلن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بروكسي.
ويستهل الزمالك مشواره في كأس مصر لموسم 2022/2023 بمواجهة بروكسي على استاد القاهرة.
ويشهد التشكيل عودة محمد عواد لحراسة المرمى، كما يلعب سامسون أكينيلوا بشكل أساسي للمرة الأولى منذ مباراة الداخلية يوم 5 يناير الماضي.
ويلعب بجوار سامسون في الهجوم كل من يوسف أسامة نبيه وسيد عبد الله.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: محمد عواد.
الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمود شبانة – حاتم سكر.
الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيف فاروق جعفر.
الهجوم: يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينيولا – سيد عبد الله.
وتشهد دكة البدلاء تواجد كل من محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" والعائد من الإصابة مصطفى شلبي.
ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمد صبحي – محمود حمدي "الونش" – محمد طارق – محمد عبد الغني – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إبراهيما نداي – مصطفى شلبي – أحمد بلحاج – سيف الدين الجزيري.