تشكيل الزمالك - عودة عواد وسامسون.. 7 تغييرات في مواجهة بروكسي

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 17:03

كتب : FilGoal

سامسون أكينيولا يسجل هدف الزمالك الثاني في سموحة

أعلن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بروكسي.

ويستهل الزمالك مشواره في كأس مصر لموسم 2022/2023 بمواجهة بروكسي على استاد القاهرة.

ويشهد التشكيل عودة محمد عواد لحراسة المرمى، كما يلعب سامسون أكينيلوا بشكل أساسي للمرة الأولى منذ مباراة الداخلية يوم 5 يناير الماضي.

أخبار متعلقة:
التشكيل – الصفتي وأحمد جمعة يقودان بروكسي أمام الزمالك في كأس مصر وكالة الأنباء الفرنسية: نانت أقال كومبواريه من تدريب الفريق وحدد بديله لا جازيتا: يوفنتوس مهدد بعقوبة جديدة عودة السولية.. وتواجد متولي والضاوي.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

ويلعب بجوار سامسون في الهجوم كل من يوسف أسامة نبيه وسيد عبد الله.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد عواد.

الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمود شبانة – حاتم سكر.

الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيف فاروق جعفر.

الهجوم: يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينيولا – سيد عبد الله.

وتشهد دكة البدلاء تواجد كل من محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" والعائد من الإصابة مصطفى شلبي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد صبحي – محمود حمدي "الونش" – محمد طارق – محمد عبد الغني – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إبراهيما نداي – مصطفى شلبي – أحمد بلحاج – سيف الدين الجزيري.

الزمالك بروكسي كأس مصر
نرشح لكم
تشكيل بيراميدز – غياب رمضان صبحي.. ومصطفى فتحي أساسي ضد الإسماعيلي مباشر كأس مصر - الزمالك يواجه بروكسي بعثة الأهلي تغادر إلى تونس استعدادا للقاء الترجي كالديرون لـ في الجول: لم أهرب من السكة الحديد بمساعدة أندية آخرى التشكيل – الصفتي وأحمد جمعة يقودان بروكسي أمام الزمالك في كأس مصر عودة السولية.. وتواجد متولي والضاوي.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الترجي كابوريا وأحمد جمعة على رأس قائمة بروكسي لمواجهة الزمالك كريم فؤاد: تغيير كولر لمركزي لم يفاجئني.. وهذه تطورات عملية التأهيل
أخر الأخبار
نانت يعلن إقالة مدربه 53 ثاتيه | الكرة الأوروبية
تشكيل بيراميدز – غياب رمضان صبحي.. ومصطفى فتحي أساسي ضد الإسماعيلي 4 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس مصر - الزمالك يواجه بروكسي 9 دقيقة | الكرة المصرية
بعثة الأهلي تغادر إلى تونس استعدادا للقاء الترجي 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
للمعاملة بالمثل.. إسبانيول لـ في الجول: سنمنع جمهور برشلونة من دخول ملعبنا بقمصان فريقهم 20 دقيقة | الدوري الإسباني
والده يوضح حقيقة اقتراب ميسي من الدوري السعودي 29 دقيقة | السعودية
كالديرون لـ في الجول: لم أهرب من السكة الحديد بمساعدة أندية آخرى 34 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - عودة عواد وسامسون.. 7 تغييرات في مواجهة بروكسي 53 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها 4 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول