عودة السولية.. وتواجد متولي والضاوي.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

يستعد الأهلي للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب يوم الجمعة المقبلة في تونس، بينما تقام مباراة بعدها بأسبوع على استاد القاهرة.

وكشف FilGoal.com عن قائمة الأهلي بالكامل التي ستسافر إلى تونس لمواجهة الترجي.

وشهدت القائمة عودة عمرو السولية بعد تعافيه من الإصابة، كما يتواجد محمود متولي الذي تعرض لحالة إغماء عقب نهاية مباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري، كما يظهر محمد الضاوي كريستو في القائمة التي تتوجه للسفر إلى موطنه.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني – خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول – محمد أشرف.

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – مروان عطية – أحمد قندوسي – أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – محمد فخري – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر.

الهجوم: بيرسي تاو – محمود عبد المنعم "كهربا" – محمد شريف – محمد الضاوي كريستو.

ويغيب عن القائمة كل من:

رامي ربيعة – كريم فؤاد – أكرم توفيق (للإصابة).

برونو سافيو – رأفت خليل – أيمن أشرف – شادي حسين – كريم الدبيس (استبعاد فني).

الأهلي كان قد تأهل لنصف النهائي على حساب الرجاء المغربي بعد أن فاز في القاهرة بهدفين دون مقابل وتعادل في المغرب بدون أهداف.