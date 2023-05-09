تعرف على المباريات المتبقية لـ يونايتد وليفربول ونيوكاسل في صراع دوري الأبطال

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 15:29

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال أوروبا

يتأجج الصراع في الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ليس على اللقب فقط، بل على التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية على اللقب في ظل تصدر مانشستر سيتي لجدول المسابقة بفارق نقطة عن أرسنال، مع مباراة مؤجلة لرجال بيب جوارديولا.

3 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة بين أكثر من فريق على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

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ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري إلى دوري الأبطال، ويلعب صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي، والسادس في دوري المؤتمر.

الموقف حاليا في جدول الدوري الإنجليزي كالتالي:

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وضمن سيتي وأرسنال التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، لتنحصر البطاقتين المتبقيتين وباقي المقاعد الأوروبية بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنام وبرايتون.

ونستعرض في السطور التالية المباريات المتبقية لكل فريق:

نيوكاسل يونايتد

الجولة 36: خارج ملعبه ضد ليدز يونايتد

مؤجلة من الجولة 25: على ملعبه ضد برايتون

الجولة 37: على ملعبه ضد ليستر سيتي

الجولة 38: خارج ملعبه ضد تشيلسي

مانشستر يونايتد

الجولة 36: خارج ملعبه أمام ولفرهامبتون

الجولة 37: خارج ملعبه ضد بورنموث

مؤجلة من الجولة 32: على ملعبه ضد تشيلسي

الجولة 38: على ملعبه أمام فولام

ليفربول

الجولة 36: خارج ملعبه ضد ليستر سيتي

الجولة 37: على ملعبه ضد أستون فيلا

الجولة 38: خارج ملعبه أمام ساوثامبتون

توتنام

الجولة 36: خارج ملعبه ضد أستون فيلا

الجولة 37: على ملعبه أمام برينتفورد

الجولة 38: خارج ملعبه أمام ليدز

برايتون

الجولة 36: خارج ملعبه ضد أرسنال

مؤجلة من الجولة 25: خارج ملعبه ضد نيوكاسل يونايتد

الجولة 37: على ملعبه أمام ساوثامبتون

مؤجلة من الجولة 32: على ملعبه أمام مانشستر سيتي

الجولة 38: خارج ملعبه ضد أستون فيلا

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2022-2023 يوم 28 مايو.

أرسنال مانشستر يونايتد ليفربول مانشستر سيتي توتنام نيوكاسل الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا برايتون
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