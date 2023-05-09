مباراة مثيرة أخرى في إنجلترا.. نوتنجهام يفوز على ساوثامبتون ويخرج من مراكز الهبوط

حقق نوتنجهام فورست فوزا مثيرا على ساوثامبتون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة أقيمت على ملعب سيتي جراوند في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف نوتنجهام في المباراة كل من تايو أونيوي الذي أحرز هدفين ومارجون جيبس وايت ودانيلو، بينما سجل لساوثامبتون كارلوس ألكاراز ليانكو فوجنوفيتش وجيمس وارد براوس.

الفوز رفع رصيد نوتنجهام للنقطة الـ 33 في المركز الـ 16 ليخرج من مراكز الهبوط بفارق ثلاث نقاط عن ليستر الذي أصبح يحتل المركز الـ 18 برصيد 30 في المركز المؤدي للهبوط.

وتوقف رصيد ساوثامبتون عند النقطة الـ 24 في المركز العشرين والأخير ليكون الفريق على بعد هزيمة واحدة من الهبوط رسميا.

وبأهداف المباراة يكون الدوري الإنجليزي قد شهد تسجيل 21 هدفا خلال 3 مباريات أقيمت اليوم.

تقدم أوونيي لنوتنجهام بالهدف الأول في الدقيقة الـ 18، وبعد دقيقتين فقط أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الـ 25 قلص ألكاراز الفارق لصالح ساوثامبتون، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة أضاف جيبسون وايت الهدف الثالث لنوتنجهام.

وقلص فوجنوفيتش الفارق مجددا لساوثامبتون في الدقيقة الـ 51، قبل أن يضيف دانيلو الهدف الرابع لنوتنجهام في الدقيقة الـ 73.

وسجل فيليبي الهدف الخامس لنوتنجهام في الدقيقة الـ 89 ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو لوجوده في حالة تسلل.

وفي الدقيقة الـ 96 أنهى وارد براوس أهداف المباراة بتسجيل الهدف الثالث لساوثامبتون من ركلة جزاء.

وسيلعب نوتنجهام مباراته المقبلة ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج يوم 13 مايو.

وفي مباراة أقيمت قبل مواجهة نوتنجهام مع ساوثامبتون حقق إيفرتون فوزا كبيرا على برايتون بخمسة أهداف دون مقابل.

سجل عبد الله دكوري هدفين لإيفرتون، كما سجل دوايت مكنيل هدفين، بينما سجل جاسون ستيل حارس مرمى برايتون هدفا في مرماه، وسجل أليكسيس ماك أليستر هدف برايتون الوحيد.

الفوز رفع رصيد إيفرتون للنقطة الـ 32 في المركز الـ 17، بينما توقف رصيد برايتون عند النقطة الـ 55 في المركز السابع.