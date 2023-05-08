لمواجهة الترجي.. الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في تونس

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق في تونس.

ويلعب الأهلي ضد الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتسافر بعثة الأهلي إلى تونس غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الترجي.

واستأنف الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الإثنين، وذلك بعد العودة من أبو ظبي عقب خوض السوبر المصري ضد بيراميدز.

وتقام مباراة الترجي والأهلي في ملعب رادس بدون حضور الجمهور، وذلك بسبب عقوبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الفريق التونسي إثر أحداث الشغب خلال مواجهة شبيبة القبائل.