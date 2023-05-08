بعد غياب 5 أشهر.. النني يعود لتدريبات أرسنال

الإثنين، 08 مايو 2023 - 22:00

كتب : FilGoal

محمد النني يعود إلى تدريبات أرسنال

بعد خمسة أشهر من الغياب، عاد محمد النني لاعب أرسنال إلى التدريبات لبداية عملية التأهيل من أجل العودة إلى الملاعب.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وكان أرسنال قد أعلن خضوع النني لعملية جراحية في الركبة اليمنى يغيب على أثرها لفترة طويلة.

ونشر النني عبر حسابه على فيسبوك، بعض الصور من تدريباته الفردية الأولى مع النادي.

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وكتب النني على الصور: "شعور رائع للعودة إلى الملعب، لا استطيع الانتظار من أجل الانضمام لتدريباب الفريق قريبا".

النني شارك في ثمان مباريات مع أرسنال، سجل خلالها هدفا واحدا أمام أوكسفورد يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويغيب النني منذ المشاركة لـ 16 دقيقة أمام برايتون يوم 31 ديسمبر الماضي.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 81 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

ويستعد أرسنال لمواجهة برايتون يوم 14 مايو، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

محمد النني أرسنال
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