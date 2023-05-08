الدحيل بطلا للدوري القطري وأولونجا يهزم السومة في سباق الهدافين
الإثنين، 08 مايو 2023 - 21:58
كتب : FilGoal
توج فريق الدحيل بطلا للدوري القطري للمحترفين "دوري نجوم قطر" وذلك بعد الفوز على الشمال في الجولة الأخيرة من المسابقة.
وفاز الدحيل على الشمال بخماسية مقابل هدفين، ليتوج باللقب بعد منافسة قوية مع العربي.
ووصل الدحيل إلى النقطة 51، بفارق نقطتين عن العربي صاحب المركز الثاني.
ويعد هذا اللقب هو الثامن في تاريخ الدحيل على مستوى الدوري القطري.
افتتح المعز علي أهداف الدحيل، ثم سجل الكيني مايكل أولونجا 4 أهداف سوبر هاتريك.
وبعدما سجل 4 أهداف حسم المهاجم الكيني أولونجا سباق هدافي الدوري القطري بعد منافسة مع السومة.
ووصل أولونجا إلى الهدف رقم 22 لينهي الموسم هدافا للمسابقة، بفارق 3 أهداف عن عمر السومة مهاجم العربي ومنتخب سوريا.
نرشح لكم
الدوري ضاع؟ النصر يقدم هدية لـ الاتحاد ويتعادل مع الخليج الضاوي ضمن قائمة تونس للمشاركة في كأس العالم للشباب مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض القطري لـ حمدي فتحي جاريدو: إقالتي من الوداد لم تكن بسبب خلافات.. ولذلك شكوت الإسماعيلي أمام فيفا منافس الأهلي - على يد الإفريقي.. الترجي ينال خسارته الثانية على التوالي في الدوري التونسي الرجاء المغربي يغيب عن دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 البدري لـ في الجول: زيارتي لبعثة الأهلي تتوقف على عامل وحيد الأجمل في الموسم؟ هدف خيالي من منتصف الملعب في الدوري الإماراتي