الدحيل بطلا للدوري القطري وأولونجا يهزم السومة في سباق الهدافين

الإثنين، 08 مايو 2023 - 21:58

كتب : FilGoal

أولونجا مهاجم الدحيل

توج فريق الدحيل بطلا للدوري القطري للمحترفين "دوري نجوم قطر" وذلك بعد الفوز على الشمال في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وفاز الدحيل على الشمال بخماسية مقابل هدفين، ليتوج باللقب بعد منافسة قوية مع العربي.

ووصل الدحيل إلى النقطة 51، بفارق نقطتين عن العربي صاحب المركز الثاني.

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ويعد هذا اللقب هو الثامن في تاريخ الدحيل على مستوى الدوري القطري.

افتتح المعز علي أهداف الدحيل، ثم سجل الكيني مايكل أولونجا 4 أهداف سوبر هاتريك.

وبعدما سجل 4 أهداف حسم المهاجم الكيني أولونجا سباق هدافي الدوري القطري بعد منافسة مع السومة.

ووصل أولونجا إلى الهدف رقم 22 لينهي الموسم هدافا للمسابقة، بفارق 3 أهداف عن عمر السومة مهاجم العربي ومنتخب سوريا.

الدحيل الدوري القطري عمر السومة أولونجا
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