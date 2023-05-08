في الجول يكشف سبب غيابات الزمالك أمام بروكسي
الإثنين، 08 مايو 2023 - 21:42
كتب : إبراهيم رمضان
يغيب أحمد سيد "زيزو"، وناصر منسي، وأحمد فتوح عن الزمالك أمام بروكسي كأهم الأسماء الأساسية الغائبة.
أعلن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة بروكسي -أحد فرق دوري الدرجة الثنية- في دور الـ32 من كأس مصر. (طالع القائمة)
FilGoal.com كشف أسباب غيابات الزمالك عن اللقاء.
وفيما يلي غيابات الزمالك، وأسباب كل منهم.
-أحمد سيد "زيزو" لإراحته
-أحمد فتوح للتأهيل من إصابته أسفل الظهر
-عمرو السيسي للتأهيل في المراحل الأخيرة من إصابته في الركبة
-مصطفى الزناري وعمر جابر لعدم الجاهزية وخضوعهما لبرنامج تأهيلي
-عبد الله جمعة لاستمرار المعاناة من إصابة في العضلة الخلفية
-ناصر منسي لشعوره بإجهاد في العضلة الضامة
-محمد عبد الشافي لاستمرار خضوعه لبرنامج علاجي من إصابته في الركبة
ويلعب الزمالك مع بروكسي مساء غد الثلاثاء، في دور الـ32 من كأس مصر.