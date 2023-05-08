في الجول يكشف سبب غيابات الزمالك أمام بروكسي

الإثنين، 08 مايو 2023 - 21:42

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك ضد المقاولون العرب

يغيب أحمد سيد "زيزو"، وناصر منسي، وأحمد فتوح عن الزمالك أمام بروكسي كأهم الأسماء الأساسية الغائبة.

أعلن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة بروكسي -أحد فرق دوري الدرجة الثنية- في دور الـ32 من كأس مصر. (طالع القائمة)

FilGoal.com كشف أسباب غيابات الزمالك عن اللقاء.

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وفيما يلي غيابات الزمالك، وأسباب كل منهم.

-أحمد سيد "زيزو" لإراحته

-أحمد فتوح للتأهيل من إصابته أسفل الظهر

-عمرو السيسي للتأهيل في المراحل الأخيرة من إصابته في الركبة

-مصطفى الزناري وعمر جابر لعدم الجاهزية وخضوعهما لبرنامج تأهيلي

-عبد الله جمعة لاستمرار المعاناة من إصابة في العضلة الخلفية

-ناصر منسي لشعوره بإجهاد في العضلة الضامة

-محمد عبد الشافي لاستمرار خضوعه لبرنامج علاجي من إصابته في الركبة

ويلعب الزمالك مع بروكسي مساء غد الثلاثاء، في دور الـ32 من كأس مصر.

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