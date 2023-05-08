قائمة الزمالك - غياب زيزو أمام بروكسي في كأس مصر.. وتواجد شيكابالا

أعلن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك قائمة فريقه لمواجهة بروكسي في كأس مصر.

ويلعب الزمالك ضد بروكسي في دور الـ32 لكأس مصر، في المباراة التي تقام غدا الثلاثاء في تمام السادسة مساء في استاد القاهرة الدولي.

وشهدت القائمة غياب أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأبيض.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمود شبانة - محمد طارق - حاتم محمد

خط الوسط: نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - سيد عبد الله - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة - سامسون أكينولا