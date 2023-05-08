قائمة الزمالك - غياب زيزو أمام بروكسي في كأس مصر.. وتواجد شيكابالا

الإثنين، 08 مايو 2023 - 21:15

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك قائمة فريقه لمواجهة بروكسي في كأس مصر.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

ويلعب الزمالك ضد بروكسي في دور الـ32 لكأس مصر، في المباراة التي تقام غدا الثلاثاء في تمام السادسة مساء في استاد القاهرة الدولي.

وشهدت القائمة غياب أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأبيض.

أخبار متعلقة:
إنبي يهزم لافيينا بثلاثية.. والبنك الأهلي يتغلب على شبان قنا في مباراة مثيرة قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي وإبراهيم عادل.. وتواجد مصطفى فتحي أمام الإسماعيلي

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمود شبانة - محمد طارق - حاتم محمد

خط الوسط: نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - سيد عبد الله - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة - سامسون أكينولا

أحمد سيد زيزو الزمالك بروكسي كأس مصر
نرشح لكم
لمواجهة الترجي.. الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في تونس في الجول يكشف سبب غيابات الزمالك أمام بروكسي في التجمع الخامس.. الخطيب يعلن موعد افتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي في ملعب التتش.. أكرم توفيق يبدأ الجري بعد العودة من الإصابة بالصليبي قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي وإبراهيم عادل.. وتواجد مصطفى فتحي أمام الإسماعيلي إنبي يهزم لافيينا بثلاثية.. والبنك الأهلي يتغلب على شبان قنا في مباراة مثيرة مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض القطري لـ حمدي فتحي الكومي: السوبر لن يتغير بل هي بطولة جديدة.. وموقف الزمالك من المشاركة فيها
أخر الأخبار
لمواجهة الترجي.. الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في تونس 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة ريال مدريد - غياب ميندي.. وتواجد سيبايوس ومودريتش أمام مانشستر سيتي 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد غياب 5 أشهر.. النني يعود لتدريبات أرسنال 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدحيل يتوج بطلا للدوري القطري وأولونجا يهزم السومة في سباق الهدافين 10 دقيقة | الوطن العربي
في الجول يكشف سبب غيابات الزمالك أمام بروكسي 26 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري السعودي - الاتحاد (3)-(0) أبها.. الثاااالث 48 دقيقة | السعودية
قائمة الزمالك - غياب زيزو أمام بروكسي في كأس مصر.. وتواجد شيكابالا 53 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري ضاع؟ النصر يقدم هدية لـ الاتحاد ويتعادل مع الخليج 55 دقيقة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 3 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 4 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر