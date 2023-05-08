مؤتمر كروس: أتذكر كلمات روني عن مواجهة مانشستر سيتي.. وهذه مفاتيح الفوز

الإثنين، 08 مايو 2023 - 20:01

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد ألميريا

شدد توني كروس لاعب ريال مدريد على استعداده للعب كلاعب ارتكاز دفاعي ضد مانشستر سيتي مشيرا إلى أنه يشعر بالراحة في اللعب بأي مركز بوسط الملعب.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي غدا الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كروس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مفاتيح الفوز؟ اللعب بشكل جيد وتسجيل الأهداف وأن نكون جيدين في الدفاع أمام فرق يسجل ثلاثة أو أربعة أهداف كل مباراة، لقد لعبنا الكثير من المباريات من ذلك النوع وأنا واثق في خبراتنا ونتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد".

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واستمر "الموسم الحالي مشابه للماضي لم يتوقع أحد فوزنا وفعلناها في النهاية، أتذكر كلمات روني ولكن آخرين أيضا تحدثوا بنفس الطريقة وهذا لم يؤثر فينا أو يعطينا الدافع لأننا لا يمكن أن نكون محفزين بشكل أكبر".

وواصل "أنا أشعر بالراحة، واللعب في مركز 8 ومختلفين تماما ويمكن إصلاح بعض الصراعات الثنائية عن طريق من يلعبون في الخلف مثلما تلعب في مركز 6 يجب أن تكون أكثر التزاما بالصراعات ويجب أن تفكر أكثر فيما سيحدث لو فقدت الكرة".

وأكمل "فرق بيب جوارديولا دائما ما يلعبون كرتهم الخاصة ودائما ما يريدون التحسن ونحن أيضا سواء عن طريق اللعب أو التعاقدات الجديدة، وهالاند لاعب مختلف سجل 51 هدفا هذا الموسم ونتوقع مواجهة فريق قوي جدا".

وتحدث كروس عن فينيسيوس والمشكلات التي تحدث له في الملعب واعتراضه على التحكيم قائلا: "من المهم أن نتذكر أنه لا يزال صغيرا ولم يختبر تلك المواقف آلاف المرات ولكنه لاعب يشكل الفارق هذا الموسم وإذا سألنا المدافعين سيقولون إنه لاعب صعب ويبحث عن وضعية واحد ضد واحد، في بعض الأحيان يحاولون استفزازه وقرارات الحكام لا تساعد ولكن سيتعلم العيش مع ذلك خلال الـ 15 عاما المقبلين وألا يخرج من المباراة، ولكنه يحتاج إلى بعض الحماية من الحكام لأن لاعبين مثله نحب أن نرى ما يقدموه في الملعب".

وأردف "لا أعرف من الممكن أن يكون مانشستر سيتي أفضل من الموسم الماضي، في مباراة الذهاب أهدروا بعض الفرص للتسجيل أكثر قبل أن يأتوا إلى مدريد".

وعن تقارير الصحافة باقتراب ريال مدريد من التعاقد مع جود بيلينجهام قال: "هذا سؤال للنادي ولكن سألت عن رأيي أنا لم أشاهد دورتموند بشكل كاف للحديث عنه".

وأضاف "كم لاعب سيبقى في ريال مدريد بالموسم المقبل؟ أتحدث فقط عن ملفي، وقد لقت قبل عدة أسابيع أن الأمر يسير على الطريق الصحيح ولكن جعل الأشياء رسمية ليس عملي وكل شيء يسير بشكل جيد وعلى النادي أن يتحدث".

وعن إمكانية اللعب كلاعب ارتكاز قال: "كما قلت أنا أشعر بالراحة في كلا المركزين وأحيانا يرى المدرب أن أفضل طريقة للدفاع هي الاحتفاظ بالكرة ولكننا سنواجه بعض اللحظات التي يجب فيها أن ندافع وهذا السؤال يجب أن يوجه للمدرب ولكن أنا لعبت كارتكاز ضد تشيلسي وبرشلونة وسارت الأمور بخير والدفاع هو أمر خاص بالفريق بالكامل".

وعند سؤاله عما إذا كان مانشستر سيتي هو أصعب فريق واجهه قال: "لا أعرف لحسن الحظ قد لعبت ضد الكثير من الفرق الجيدة وأتذكر خسارتنا ضد أياكس 4-1 ولكن هذا لا يعني إنها كانت المباراة الأصعب ولكنه كان اليوم الأصعب والأمر يعتمد على اليوم وبالطبع مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا هو فريق صعب".عرف

وعن الانتقادات الموجهة لمانشستر سيتي لأنه مملوك للإمارات قال: "هناك الكثير من الأموال في كرة القدم وأنا لا أملك أي شيء ضد الملاك والأمر يعتم على ما تفعله بتلك الأموال، إذا استخدمتهم كلعبة لن يكون الأمر جيدا ولكن إذا فعلت شيء جيد لكرة القدم مثلا مثل افتتاح أكاديميات سيكون أمرا إيجابيا".

وكان ريال مدريد قد أقصى مانشستر سيتي من نصف نهائي الموسم الماضي قبل أن يتوج باللقب في النهاية على حساب ليفربول.

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