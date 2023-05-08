تحديد مواجهات "بلاي أوف" المؤهلة للدوري الإنجليزي

الإثنين، 08 مايو 2023 - 19:13

كتب : FilGoal

ميدلزبره ضد كوفنتري سيتي

انتهت جميع مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية "تشامبيونشيب" وتم تحديد المواجهات المؤهلة لآخر فريق للدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم بيرنلي وشيفيلد يونايتد التأهل بشكل رسمي قبل أسابيع، ويتسابق الآن 4 فريق للفوز بالبطاقة الأخيرة المؤهلة للدوري الإنجليزي.

وتعادل ميدلزبره سلبيا مع كونفتري سيتي، كما تعادل لوتون تاون مع هال سيتي بالنتيجة ذاتها.

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بينما فاز سندرلاند على بريستون بثلاثية دون رد.

وبذلك يلعب لوتون تاون صاحب المركز الثالث ضد سندرلاند صاحب المركز السادس.

ويتلقي ميدلزبره صاحب المركز الرابع ضد كوفنتري سيتي الخامس.

وفي النهاية يلعب المتأهل من المباراة الأولى ضد الفائز من المواجهة الثانية، ويصعد المنتصر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

سندرلاند الدوري الإنجليزي
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