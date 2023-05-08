مباراة الأهداف الثمانية.. فولام يضرب ليستر بخماسية ويُصعب موقفه في مراكز الهبوط

فاز فولام على ضيفه ليستر سيتي بخماسية مقابل 3 أهداف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

ورفع فولام رصيده إلى النقطة 48 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 30 في المركز الـ16 بالتساوي مع ليدز يونايتد، وبالتساوي أيضا مع نوتينجهام فورست صاحب المركز الـ17 والذي يتبقى له مباراة.

وبذلك يزداد موقف ليستر سيتي صعوبة بعدما أصبح على مشارف مراكز الهبوط بهذه النتيجة وقد يتراجع مركزه في حالة فوز نوتينجهام أو إيفرتون.

تقدم فولام في الدقيقة 10 بهدف سجله البرازيلي ويليان من ركلة حرة نفذها داخل منطقة الجزاء لتغالط الكرة الحارس وتسكن الشباك.

ثم أضاف كارلوس فينيسيوس الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 18.

وسجل تون كيرني الهدف الثالث لفولام في الدقيقة 44.

قبل أن يضيف بنفسه الهدف الرابع لفريقه والثاني له في الدقيقة 51.

وسجل ليستر سيتي هدفه الأول في الدقيقة 59 عن طريق هارفي بارنز.

وحصل ليستر على ركلة جزاء في الدقيقة 66 وتقدم جيمي فاردي لتنفيذها لكن الحارس الألماني لينو تصدى له.

وعاد ويليان ليسجل خامس أهداف فولام في المباراة في الدقيقة 70 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ومن جديد حصل ليستر ستي على ركلة جزاء تقدم جيمس ماديسون لتسديدها وسجل منها هدف فريقه الثاني في الدقيقة 81.

واختتم هارفي بارنز أهداف المباراة الثمانية وسجل هدف فريقه ليستر سيتي الثالث في الدقيقة 89.