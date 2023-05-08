خبر في الجول – الأهلي يتعاقد مع فاكوادي ويضمه بجانب لاعب آخر لقائمة BAL

تعاقد النادي الأهلي مع الأمريكي مايكل فاكوادي للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال BAL.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فاكوادي تعاقد مع الأهلي رسميا، وضم الأهلي اسمه إلى قائمته للمشاركة في البطولة.

الأهلي أدرج اسم عمر عزب كذلك في قائمته للبطولة بعدما كان في القائمة الاحتياطية، وذلك بدلا من مروان سرحان ومؤمن طارق للإصابة.

وسيكون فاكوادي هو رابع أجانب الأهلي في البطولة رفقة مايكل تومسون، وأنونوا أوموت من جنوب السودان، وكوري ويبستر النيوزلندي، بجانب درامنت كمارا اللاعب المالي من أكاديميات NBA.

مايكل فاكوادي سبق له تمثيل نادي الزمالك في بطولة إفريقيا كذلك عام 2021 وقت تتويج الفريق الأبيض بلقب النسخة الأولى من البطولة.

صاحب الـ34 عاما سبق له كذلك اللعب مع الأهلي مرتين في البطولة العربية عامي 2021 و2022.

كانت سلة الأهلي قد تأهلت للمرحلة النهائية من بطولة إفريقيا للأندية الأبطال لكرة السلة BAL بعد احتلال المركز الثاني في مجموعة النيل المؤهلة للنهائيات.

ويلتقي الأهلي مع رواندا إنيرجي جروب في ربع النهائي يوم 21 مايو الجاري.

الفائز بين الأهلي وإنيرجي جروب سيلعب في نصف النهائي مع الفائز بين ستاد مالي وكيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي.

وتقام المرحلة النهائية من البطولة في كيجالي عاصمة رواندا خلال الفترة من 21 إلى 27 مايو الجاري.