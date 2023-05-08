تشيرينجيتو: ميسي وثنائي "الأبقار المقدسة" إلى الدوري السعودي

الإثنين، 08 مايو 2023 - 16:34

كتب : FilGoal

ميسي أمام السعودية

كشف برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسباني عن اقتراب ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وأسطورة برشلونة من الانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وتحديدا سينتقل ميسي إلى نادي الهلال، بحسب البرنامج الرياضي الإسباني الأشهر.

وتتطلع الكرة السعودية إلى الجمع بين طرفي الصراع التاريخي، بعد انضمام كريستيانو رونالد إلى صفوف النصر.

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ويأتي ذلك بعد نشر صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن إيقاف ميسي من جانب باريس بسبب زيارته الترويجية للسعودية يوم الإثنين الماضي، بينما كان الفريق يتدرب في باريس.

واعتذر ميسي في فيديو، مبررا سفره بعدم إمكانية إلغاء الرحلة بعد أن سبق له إلغاءها مرتين، واعتقاده أن الفريق نال راحة في اليوم التالي للمباراة كما جرت العادة.

وظهر ميسي في تدريبات فريقه يوم الاثنين لأول مرة منذ أزمة إيقافه.

ويرغب برشلونة في استعادة أسطورته ميسي في الصيف بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

على الجانب الآخر ذكر البرنامج ذاته أن الهلال يرغب في ضم جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس لاعبي برشلونة وزميلي ميسي السابقين أيضا.

ألبا هو الظهير الأيسر للفريق الكتالوني منذ انضمامه إليه في 2012 قادما من فالنسيا، أما بوسكيتس فهو من لاعبي أكاديمية النادي، وانضم للفريق الأول عام 2008.

ويعتبر الثنائي ممن أطلق عليهم إعلاميا "الأبقار المقدسة" في برشلونة، رفقة جيرارد بيكيه المدافع الذي اعتزل خلال الموسم الجاري، وسيرجي روبرتو.

وبدأ ميسي مع الفريق الأول للنادي الكتالوني في عام 2004، واستمر معه حتى رحيله في 2021 إثر تعذر تجديد تعاقده بسبب الظروف الاقتصادية.

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