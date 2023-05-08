تين هاج: التأهل لدوري أبطال أوروبا؟ كل شيء في أيدينا

يرفض إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد التفريط في فرصة ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، باحتلال أحد المراكز الـ4 الأولى بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يونايتد خسر أمام وست هام ويحتل المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الخامس.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لم يتغير أي شيء في هذا الصراع، لكن كان يمكننا أن نجعل الأمر أسهل لو انتصرنا".

وأضاف "نحتاج إلى 3 انتصارات من 4 مباريات، لذلك كل شيء في أيدينا وعلينا أن نؤمن بقدرتنا على تحقيق ذلك".

وأكمل المدرب الهولندي "الأمر لا يتعلق بليفربول، بل يتعلق بنا".

وتابع "إذا قدمنا الأداء المنتظر، فسنفوز بالمباريات، لذلك لا يتعين علينا النظر إلى الآخرين. علينا أن ننظر إلى أنفسنا ونجد طريقة للفوز".

وسجل سعيد بنرحمة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 بتسديدة مرت من يد ديفيد دي خيا الذي دافع عنه مدربه.

وقال تين هاج عن دي خيا "لم نكن لنكون في مركزنا الحالي بجدول الترتيب بدونه".

وواصل "أثق في دي خيا ثقة تامة، الأخطاء تحدث في كرة القدم، وعلينا التعامل معها كفريق. علينا أن نظهر شخصيتنا وأن نكون مرنين وأن نستعيد عافيتنا. هذا شيء سيفعله الفريق بأكمله".

وتلقى ليفربول دفعة جديدة في السباق الصعب للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بخسارة مانشستر يونايتد على يد مضيفه وست هام يونايتد بهدف دون رد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بذلك يشعل صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل يونايتد المركز الرابع برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الذي لعب مباراة أكثر.

وأنهى ديفيد مويس مدرب وست هام ومدرب مانشستر يونايتد السابق، سلسلة 10 مباريات متتالية بلا فوز أمام الشياطين الحمر.