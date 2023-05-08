فان دايك: صلاح أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ

الإثنين، 08 مايو 2023 - 15:49

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح - إنتر ميلان وليفربول

تغنى الهولندي فيرجل فان دايك لاعب ليفربول بزميله في الفريق محمد صلاح بعد أن وواصل تحطيم الأرقام القياسية مع الحمر.

وسجل صلاح هدفا تاريخيا بالنسبة له قاد به ليفربول للفوز على ضيفه برينتفورد في ملعب أنفيلد، في لقاء الجولة 35 من الدوري الإنجليزي (التفاصيل).

وقال فان دايك في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو: "أرقام صلاح توضح أنه يصنع التاريخ، ولا ننسى أنه يلعب كجناح".

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وأضاف الدولي الهولندي "من النادر تسجيل العديد من الأهداف في هذا المركز".

وتابع "هناك الكثير من العمل الذي يقوم به صلاح وراء الكواليس في مركز التدريب".

وواصل "أعتقد أن أصعب شيء يواجه صلاح هو الجاهزية البدنية للمشاركة في 97٪ من مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب ثبات المستوى في كل مباراة".

وأكمل "لا أعتقد أن أحد يمكنه أن يجادل حول كون صلاح أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ وأن تألقه المستمر على مدار 6 سنوات أمر غير عادي".

ويرى أن "صلاح يتألق باستمرار، حتى عندما يعاني ليفربول، فإنه يجد طريقة ليوضح أهميته للفريق".

واستمر "لا يتحدث الناس كثيرا عن هذه الأشياء، لكن ربما ينبغي علينا ذلك. أرقام صلاح تتحدث عن نفسها. ربما يقدر الجميع ما يفعله بعد أن يعتزل اللعب".

وأتم "لا أعتقد أن صلاح يهتم بذلك على أي حال. إنه يريد أن يستمر في التألق ويبرز أهمية دوره مع ليفربول".

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 30 هدفا في مختلف المسابقات.

ونجح صلاح في تسجيل 30 هدفا أو أكثر في مواسم 2017-2018 (44 هدفا) و2020-2021 (31 هدفا) و2021-2022 (31 هدفا)، وهو ما تمكن منه الآن للموسم الرابع في مسيرته مع الريدز، والثالث على التوالي.

صلاح أيضا بات أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في تاريخ ليفربول.

وهذا الهدف كان الرقم 100 لصلاح على أنفيلد.

وبذلك يعادل ستيفن جيرارد برصيد 186 هدفا في المركز الخامس لقائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 302 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 186 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح فيرجيل فان دايك ليفربول
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