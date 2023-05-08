تعرف على المباريات المتبقية لـ سيتي وأرسنال نحو لقب الدوري

الإثنين، 08 مايو 2023 - 11:04

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر سيتي - هدف دي بروين

يدرك الجميع أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين أرسنال ومانشستر سيتي.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية في ظل تصدر مانشستر سيتي لجدول المسابقة بفارق نقطة عن أرسنال، مع مباراة مؤجلة لرجال بيب جوارديولا.

3 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين صاحبي أقوى هجوم في الدوري، سيتي (89 هدفا)، أرسنال (83 هدفا).

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يخوض سيتي حامل لقب الدوري مباراة على ملعبه استاد الاتحاد، مقابل 3 خارج ملعبه.

وتأتي مباريات سيتي على النحو التالي:-

الجولة 36: إيفرتون خارج ملعب الاتحاد

الجولة 37: تشيلسي على ملعب الاتحاد

مؤجلة من الجولة 32: برايتون خارج ملعب الاتحاد

الجولة 38: برينتفورد خارج ملعب الاتحاد

بينما أرسنال أمامه 3 مباريات، بينهم 2 على ملعبه الإمارات، وواحدة خارجه.

وتأتي مباريات أرسنال المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 36: برايتون على ملعب الإمارات

الجولة 37: نوتنجهام فورست خارج ملعب الإمارات

الجولة 38: ولفرهامبتون على ملعب الإمارات

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2022-2023 يوم 28 مايو.

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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