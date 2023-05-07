جاريدو: إقالتي من الوداد لم تكن بسبب خلافات.. ولذلك شكوت الإسماعيلي أمام فيفا

تحدث خوان كارلوس جاريدو مدرب الوداد المغربي السابق عن أسباب إقالته قبل خوض الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وقال جاريدو في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "لعبنا مباريات جيدة وكنت سعيدا بأداء اللاعبين، ولكن للأسف تعادلنا في مباراة كان يجب علينا الفوز بها أمام الجيش الملكي، ولم يكن الناس سعداء بذلك".

وأضاف "كمدير فني عليَّ تقبل قرار النادي. عموما أنا سعيد بالفترة التي قضيتها والدار البيضاء هي بيتي، وأعتبر التجربة جيدة".

وأوضح "لم توجد أي خلافات. الفريق يتمتع بروح احترافية وعلاقتي برئيس النادي كانت جيدة للغاية".

وتابع "خسرنا أمام سيمبا ولكننا عدنا وفزنا في ملعبنا. تعادلنا مع الجيش الملكي كان مخيبا للغاية لأننا كان يجب أن نفوز بثلاثة أو أربعة أهداف. الوداد يحب الفوز ودائما ما يطالب به".

وواصل جاريدو "تحدث معي رئيس النادي وقبلت قراره وهذه هي كرة القدم. رئيس النادي هو من يقرر متى يبدأ عملي ومتى ينتهي، وتصافحنا وانتهى كل شيء".

وأكمل "أنا حزين على فقدان فرصة لعب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وإكمال المسيرة. كنا نقاتل على الدوري والكأس ودوري الأبطال. للأسف لم تتح لي فرصة الفوز بهذه البطولات وهذا ما يحزنني".

وأضاف "في 2020 وصلت لنصف النهائي مع الوداد أمام الأهلي ولم أتمكن من خوض المنافسة. هذا حدث معي للمرة الثانية وأنا حزين لذلك".

وبسؤاله عن رؤيته لنصف النهائي قال: "فرق نصف النهائي هي فرق قوية للغاية ولا يمكنك التكهن بالفائز من بينها، سواء الترجي أو الوداد أو صنداونز أو الأهلي. الفرص متساوية وستكون مباريات صعبة على الفرق الأربعة".

وعن مواجهة الأهلي والترجي قال جاريدو: "المواجهة صعبة والترجي يلعب دائما لأجل الفوز ولكن الأهلي هو المرشح الدائم للفوز بالبطولة".

أما عن رحيله عن الإسماعيلي وشكواه ضده أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قال جاريدو: "في الإسماعيلي استغنى رئيس النادي (يحيى الكومي آنذاك) عن خدماتي ولم يوفِ بمستحقاتي ولم يكن لديَّ خيار سوى اللجوء لفيفا الذي ينظر في الأمر الآن".

وأضاف "أعطيت كلمتي للإسماعيلي ولكن رئيس النادي لم يلتزم بالجزء الخاص به من التعاقد. يجب الوفاء بهذه الشروط، وللأسف لم تسر الأمور كما كان مخططا لها".

واختتم "كنت سعيدا للغاية في الإسماعيلية في وجود حسني عبد ربه الرجل الأمين الذي كان يعاونني ويعمل بمنتهى الجدية. طلبت تقليل عدد اللاعبين وكنت أعرف المشاكل الإدارية والمالية ولكن للأسف الشديد لم يستمع لي أحد، وحتى بعد الاستغناء عن خدماتي لم يتم سداد المستحقات".

وأعلن الوداد إقالة جاريدو قبل يومين وتعيين سفين فاندينبروك بدلا منه.

ويلعب الوداد ضد صنداونز لأجل بطاقة النهائي، لملاقاة الفائز من الأهلي والترجي.

يذكر أن جاريدو سبق له تدريب الأهلي خلال موسم 2014-2015، وفاز معه بكأس الكونفدرالية الإفريقية.