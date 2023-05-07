انتهت في الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(0) مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام يونايتد ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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استراحة

ق 45+1سعيد بن رحمة اطلق تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس دي خيا بثبات.

ق 42 أنتوني أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها راشفورد برأسية من على القائم الثاني وأمسك بها الحارس فابيانسكي.

ق 39 ماركوس راشفورد أطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

ق 32 أنتوني أطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء واصطدمت في القائم الأيسر ومرت لخارج الملعب.

ق 27 جووووول سعيد بنرحمة يسدد والكرة تفلت من بين يدي دي خيا لتسكن الشباك.. 1-0

ق 17 ماركوس راشفورد أطلق تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء وارتطمت في القائم الأيمن ومرت لخارج الملعب.

ق 15 أنتوني أرسل تمريرة رائعة من جهة اليمين للاعب كريستيان إريكسن على حدود منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

ق 10 أنتوني ماثيوس سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ق 8 برونو فيرنانديز سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

ق 3 ماركوس راشفورد سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت فوق العارضة لخارج الملعب.

بداية المباراة