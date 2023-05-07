هدية لـ يونايتد وليفربول.. رغم طوفان هجمات نيوكاسل أرسنال يهزمه بثنائية

قدم أرسنال هدية ثمينة لـ مانشستر يونايتد وليفربول بعدما حقق الفوز على نيوكاسل في ملعبه ووسط جمهوره بهدفين دون رد.

وفاز أرسنال على نيوكاسل في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، خلال المباراة التي أقيمت بملعب سانت جيمس بارك.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 81 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر ستي المتصدر والذي يتبقى له مباراة.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 65 في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الذي سيلعب ضد وستهام.

وبفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس والذي لعب مباراة أكثر.

وصف المباراة

بدأ نيوكاسل المباراة بهجوم قوي وأهدر ألكساندر أيزاك فرصة التقدم بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء في القائم.

وحصل نيوكاسل على ركلة جزاء في الدقيقة 8 بعدما اصطدمت تسديدة برونو جيماريش في يد ياكوب كيفيور.

وتوقف اللعب لمراجعة اللعبة قبل أن يعود الحكم ويلغي ركلة الجزاء ويشير إلى استكمال اللعب.

ورد أرسنال بالهدف الأول في الدقيقة 14 بتسديدة صاروخية أرضية من مارتن أوديجارد من خارج منطقة الجزاء ذهبت على يسار الحارس نيك بوب.

وأهدر جابريال مارتينلي فرصة إضافة الهدف الثاني بعدما انفرد بالمرمى لكنه سدد كرة أبعدها الحارس بوب.

وكاد جو ويلوك أن يسجل التعادل لنيوكاسل بعدما انفرد بالمرمى لكنه سدد كرة أرضية تصدى لها آرون رامسديل ببراعة.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد أوديجارد أن يضاعف النتيجة لأرسنال بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة أبعدها الحارس نيك بوب.

لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف دون رد.

في الشوط الثاني استمرت محاولات نيوكاسل لتسجيل التعادل وأهدر إيزاك فرصة الهدف بضربة رأسية اصطدمت في القائم الأيسر.

واستمرت هجمات نيوكاسل الخطيرة وبضربة رأسية قوية من فابيان شار كاد يسجل التعادل لكن رامسديل تصدى لها ببراعة.

وشكلت هجمات أرسنال المرتدة خطورة على مرمى نيوكاسل وانطلق مارتينلي من ناحية اليسار وسدد كرة رائعة اصطدمت في العارضة.

هدف ثاني

وأسفرت هجمات أرسنال المرتدة عن الهدف الثاني الذي فابيان شار بالخطأ في مرماه.

وانطلق مارتينلي في الدقيقة 70 من ناحية اليسار وتوغل حتى خط المرمى وأرسل عرضية أرضية اصطدمت في قدم فابيان شار وتحولت إلى شباك فريقه.

وواصل نيوكاسل محاولاته في الوقت المتبقي من المباراة للتسجيل ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز أرسنال.