تشكيل مانشستر يونايتد – فيجوريست يقود الهجوم أمام وست هام

تشكيل أرسنال - تشبثا بالأمل الأخير.. رباعي هجوم الجانرز في مواجهة نيوكاسل

جاكبو: محظوظون لوجود صلاح في ليفربول

كريستال بالاس يتوعد مشجعه الذي عامل سون بعنصرية

أليسون: أتمنى أن ينجح صلاح في تحطيم كل الأرقام القياسية الممكنة