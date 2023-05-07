تشكيل مانشستر يونايتد – فيجوريست يقود الهجوم أمام وست هام
الأحد، 07 مايو 2023 - 20:12
كتب : FilGoal
يقود فوت فيجوريست هجوم مانشستر يونايتد أمام وست هام يونايتد، فيما يبدأ كريستيان إريكسن بجانب برونو فيرنانديز وكاسيميرون في وسط الملعب.
أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام يونايتد بعد قليل.
تشكيل مانشستر يونايتد شهد البدء بـ فوت فيجوريست كمهاجم صريح بجانب ماركوس راشفورد وأنتوني.
من جهة أخرى، يستمر لوك شو كقلب دفاع بجانب فيكتور ليندلوف.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:
حارس: دفيد دي خيا.
الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتول ليندلوف – لوك شو – تيريل مالاسيا.
الوسط: برونو فيرنانديز – كاسيميرو – كريستيان إريكسن.
الهجوم: أنتوني – فوت فيجوريست – ماركوس راشفورد.
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