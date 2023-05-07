تشكيل أرسنال - تشبثا بالأمل الأخير.. رباعي هجوم الجانرز في مواجهة نيوكاسل

الأحد، 07 مايو 2023 - 17:40

كتب : FilGoal

أرسنال ضد تشيلسي

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد في قمة منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب عن صفوف الجانرز لاعب الوسط محمد النني والمدافع ويليام ساليبا والظهير تاكيهيرو تومياسو.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

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حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: بن وايت - ياكوب كيفيور - جابرييل ماجالهايس - أوليكساندر زينشنكو

خط الوسط: جورجينيو - جرانيت تشاكا

أمامهما: بوكايو ساكا - مارتن أوديجارد - جابرييل مارتينيلي

خط الهجوم: جابرييل جيسوس

البدلاء: مات تيرنر - كيران تيرني - روب هولدينج - توماس بارتي - فابيو فييرا - إميل سميث رو - ريس نيلسون - لياندرو تروسار - إدوارد نكيتياه

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 78 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، بعد أن لعب كل منهما 34 مباراة.

فيما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثالث برصيد 65 نقطة من 33 مباراة.

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