تشكيل أرسنال - تشبثا بالأمل الأخير.. رباعي هجوم الجانرز في مواجهة نيوكاسل

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد في قمة منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب عن صفوف الجانرز لاعب الوسط محمد النني والمدافع ويليام ساليبا والظهير تاكيهيرو تومياسو.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: بن وايت - ياكوب كيفيور - جابرييل ماجالهايس - أوليكساندر زينشنكو

خط الوسط: جورجينيو - جرانيت تشاكا

أمامهما: بوكايو ساكا - مارتن أوديجارد - جابرييل مارتينيلي

خط الهجوم: جابرييل جيسوس

البدلاء: مات تيرنر - كيران تيرني - روب هولدينج - توماس بارتي - فابيو فييرا - إميل سميث رو - ريس نيلسون - لياندرو تروسار - إدوارد نكيتياه

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 78 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، بعد أن لعب كل منهما 34 مباراة.

فيما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثالث برصيد 65 نقطة من 33 مباراة.