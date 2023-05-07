تين هاج: يونايتد يظهر بشكل جيد للغاية بالنظر لجدول المباريات المضغوط

الأحد، 07 مايو 2023 - 17:06

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

يرى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه يظهر بشكل جيد في ظل جدول المباريات المزدحم الذي يمنح الفريق وقتا أقل للراحة.

ويستعد يونايتد للعب المباراة رقم 57 للفريق هذا الموسم، عندما يواجه وست هام يونايتد في لندن يوم الأحد، مع تبقي 4 مباريات بعدها في الدوري الإنجليزي، بجانب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد أثر هذا الجدول المضغوط على الموسم بأكمله، نحن نقدم أداء جيدا نوعا ما بالنظر للجدول الزمني، ليس نوعا ما، بل جيد للغاية".

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وأضاف "أظهرنا طوال الموسم أن لدينا القدرة على التعامل مع ذلك، نحن أقوياء عقليا وبدنيا".

ويستهدف المدرب الهولندي ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لأنها "تعطيك ميزة رائعة، وهي اللعب بجدول منتظم إلى حد ما".

وأكمل "اللاعبون الكبار يحبون ذلك، يريدون مواجهة تحديات ضخمة، لكن هذا يكلف الطاقة، هذه هي مسؤوليتنا ووظيفتنا".

وأتم "علينا أن نتحمل مسؤوليتنا ونضع هزيمة برايتون الأخيرة جانبا، أنا متأكد من أننا سنظهر أفضل ما لدينا أمام وست هام".

ويسعى يونايتد صاحب المركز الرابع لتوسيع الفارق مع ليفربول الخامس والذي تقلص لنقطة واحدة.

علما بأن ليفربول لعب 35 مباراة مقابل 33 مباراة للشياطين الحمر.

إريك تين هاج مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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