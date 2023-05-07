جاكبو: محظوظون لوجود صلاح في ليفربول

يشعر كودي جاكبو جناح ليفربول أن فريقه محظوظ بوجود لاعب مثل محمد صلاح معه.

وسجل صلاح هدفا تاريخيا بالنسبة له قاد به ليفربول للفوز على ضيفه برينتفورد في ملعب أنفيلد، في لقاء الجولة 35 من الدوري الإنجليزي (التفاصيل).

وقال جاكبو في تصريحات لقناة ناديه: "الجميع يعرف صلاح، ربما يعرفونه أفضل مني، إنه لاعب وشخص رائع حقا".

وأضاف "أعتقد أنه كسر أكثر من رقم قياسي منذ انضمامي لليفربول في يناير الماضي، نحن جميعا فخورون به ومحظوظون لوجوده معنا".

وتابع الدولي الهولندي "صلاح يساعد الفريق كثيرا بالأهداف التي يسجلها أو يصنعها، وأنا سعيد حقا من أجله".

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 30 هدفا في مختلف المسابقات.

ونجح صلاح في تسجيل 30 هدفا أو أكثر في مواسم 2017-2018 (44 هدفا) و2020-2021 (31 هدفا) و2021-2022 (31 هدفا)، وهو ما تمكن منه الآن للموسم الرابع في مسيرته مع الريدز، والثالث على التوالي.

صلاح أيضا بات أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في تاريخ ليفربول.

وهذا الهدف كان الرقم 100 لصلاح على أنفيلد.

وبذلك يعادل ستيفن جيرارد برصيد 186 هدفا في المركز الخامس لقائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 302 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 186 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.